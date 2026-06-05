Iš Jessicos Shy – ilgai laukta žinia

Džiugia žinia atlikėja pasidalijo savo „Facebook“ paskyroje.
„Saulė Nesileis“ jau visose platformose!
Norėjosi atnešti šviesos ir pozityvumo į kūrybą, dabar perleidžiu šias emocijas jums. Gražaus penktadienio“, – rašė dainininkė.
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Nors daina pasirodė tik penktadienio rytą, gerbėjai jau spėjo ją pamilti ir negailėjo Jessicai pagyrų.
„Paklausius dainos aišku, kad Jessica niekam neužleis geriausios vietos vietos po saule, tiek daina nuostabi, tiek būsimas albumas toks bus, taip ir toliau <...>“, – rašė vienas internautas.
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„Jessica yra Jessica“, – rašė kitas.
„Ši daina skamba lyg vasara: šiluma, raudonas dangus, jausmas, kad esi jaunas ir laisvas, nerūpestingumas dėl rytojaus ir viltis, kad saulė niekada nenusileis“, – pridūrė dar viena.
„Kuo daugiau klausau, tuo labiau patinka“, – gyrė kitas.
„Mūsų Džesikutė kaip saulėlydis, kiekvieną kartą atrodo, kad jau gražiau nebegali būti, bet ir vėl nustebina“, – komplimentų negailėjo dar vienas gerbėjas.
Išgirsti naują dainą galite čia:
Jessica Shynauja dainaMuzika
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