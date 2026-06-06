„Daddy Was A Milkman“ kartu su orkestru surengė išskirtinį koncertą Valdovų rūmuose

Įrašuose, kuriuose dažniausiai dominuoja elektroninės muzikos elementai, šįkart pagrindinį vaidmenį perėmė orkestro garsai. Daliai klausytojų tai tapo galimybe iš naujo atrasti jau pamėgtas dainas, o pirmą kartą su atlikėjo kūryba susipažinusiems žiūrovams – pažinti vieną ryškiausių pastarojo dešimtmečio Lietuvos muzikos kūrėjų.
Koncerto pradžioje prasklaidyti lietaus debesis buvo patikėta geram Igno bičiuliui, gitaros virtuozui Gints Smukais. Dar prieš „Daddy Was A Milkman lipant į sceną jis surengė įspūdingą akustinį pasirodymą, kuris ne tik sušildė publiką, bet, panašu, ir įkalbėjo dangų padovanoti visiems susirinkusiems nuostabų vakarą.
Koncertas surengtas vienoje reprezentatyviausių sostinės kultūros erdvių, istoriniuose Valdovų rūmuose. Pasak atlikėjo, pasirodymai su gyvu orkestru jam visuomet turi ypatingą reikšmę.
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„Pirmą kartą grodami su orkestru buvome tikri, kad tokio vakaro pakartoti neįmanoma, tačiau šiandien tai pavyko padaryti dar kartą. Buvo nepaprastai gražu. Tikiuosi, kad netrukus vėl turėsime progą tai patirti iš naujo. Labai norėjosi, kad visos prognozuotos audros mus aplenktų, ir taip nutiko. Dangus buvo mums palankus, padovanojo nuostabų vakarą ir ypatingą atmosferą. Iš žmonių akių, iš to, kaip jie užsimerkę dainavo kartu, buvo galima suprasti, kaip visiems gera būti čia ir dalintis šia akimirka. Tai nuostabus jausmas.“, – dalinosi Ignas Pociūnas.
„Daddy Was A Milkman“ vardas Lietuvos muzikos scenoje skamba jau daugiau nei dešimtmetį. 2017 metais atlikėjas buvo įvertintas dviem M.A.M.A. apdovanojimais – už Metų proveržį ir Metų elektronikos muzikos atlikėją.
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Per savo karjerą Ignas Pociūnas taip pat surengė anšlaginius koncertus Trakų pilies kieme, Kauno „Žalgirio“ arenoje bei Rygos arenoje. Praėjusiais metais atlikėjas pristatė naujausią albumą „Quite Something“ ir kūrybinės veiklos dešimtmetį pažymėjo įspūdingu koncertu Vilniaus Kalnų parke.
„Daddy Was A Milkman“ koncertą Vilniaus Valdovų rūmuose pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.