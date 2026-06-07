Netikėtai atšauktas sostinėje turėjusio koncertuoti atlikėjo koncertas: priežastis – šokiruoja

Ši žinia nustebino ir renginio organizatorius „8 Days A Week“, kurie socialiniuose tinkluose pranešė nemalonią žinią.
„Turim liūdną žinią. G. Greep pasirodymai „Estrãdoje“ neįvyks ir yra atšaukiami. Tai atlikėjo ir jo komandos pasirinkimas.
Patys nežinom, ar G. Greep kada nors atvyks į sostinę. Visos pasirodymo detalės buvo suderintos ir patvirtintos.
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Toks Geordie sprendimas vienašališkai atšaukti šiuos pasirodymus mums yra nemaloni staigmena, tačiau renginių pasaulyje nutinka visko.
Patys šią žinią iš Geordie ir jo komandos gavome netikėtai. Patikinam, kad dėjom visas įmanomas pastangas pasirodymus išsaugoti.
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Grupės „black midi“ kūryba žavėjomės dar gerokai prieš atvežant juos į festivalį. Geordie Greep solo karjera – taip pat puiki, net jei ir komunikacija dėl praeities ir grupės kartais kilstelėti antakį.
Pats Geordie instagrame paskelbė, kad Vilnių vis tiek norėtų aplankyti. Komunikacijoje su jo komanda buvo labai daug emocijų.
PINIGŲ UŽ BILIETUS GRĄŽINIMAS Įsipareigojam grąžinti visus pinigus tiems, kurie įsigijo bilietus. Tuo pasirūpins oficialus agentūros bilietų platintojas „Bilietai LT“. Pinigai bus automatiškai grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas bilietų pirkimas iki birželio 15 d.
Apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos. Neįtikėtinai keista patirtis ir pirma tokia per ilgą agentūros istoriją. Tikimės jus pamatyti kituose agentūros koncertuose, kurių šį sezoną bus dar daug ir puikių“, – pranešė organizatoriai.