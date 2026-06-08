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Ką tik trečiąkart tėčiu tapęs Andrius Rimiškis gerbėjams turi naujieną

2026 m. birželio 8 d. 10:48
Lrytas.lt
Atlikėjas Andrius Rimiškis savo gerbėjams pristato naują kūrinį – dainą ir vaizdo klipą „Didžiausia paslaptis“.
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Pasak atlikėjo, ši daina gimė iš tylos, vidinių išgyvenimų ir būsenų, kurias dažnai sunku išreikšti žodžiais.
„Kartais didžiausios istorijos gimsta tyloje... Ten, kur kalba ne žodžiai, o vidus. Kur vėjas nusineša tai, ko nebegali nešti pats, o dangus primena – po kiekvienos audros ateina naujas rytas“, – mintimis dalijosi A. Rimiškis.
Naujasis kūrinys, anot jo, pasakoja apie kelią, kuriuo žmogus eina net ir nežinodamas, kur jis nuves – apie ilgesį, tylą, sapnus bei tai, kas slypi giliau nei mato akys.

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„Tai daina apie drąsą žengti pirmyn ir būti savimi“, – sako atlikėjas.
A. Rimiškis neslepia, kad „Didžiausia paslaptis“ jam – daugiau nei muzikinis kūrinys.
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„Tai ne tik daina – tai būsena, jausmas. Tai kiekvieno mūsų individuali istorija. Nes visi savyje nešiojam kažką nepasakyto. Kažką, ko niekas negali sustabdyti“, – teigia jis.
Išgirsti naująją dainą ir pamatyti vaizdo klipą jau galima Andriaus Rimiškio „YouTube“ kanale.
Andrius Rimiškisnauja daina

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