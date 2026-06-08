Ką tik trečiąkart tėčiu tapęs Andrius Rimiškis gerbėjams turi naujieną

Pasak atlikėjo, ši daina gimė iš tylos, vidinių išgyvenimų ir būsenų, kurias dažnai sunku išreikšti žodžiais.
„Kartais didžiausios istorijos gimsta tyloje... Ten, kur kalba ne žodžiai, o vidus. Kur vėjas nusineša tai, ko nebegali nešti pats, o dangus primena – po kiekvienos audros ateina naujas rytas“, – mintimis dalijosi A. Rimiškis.
Naujasis kūrinys, anot jo, pasakoja apie kelią, kuriuo žmogus eina net ir nežinodamas, kur jis nuves – apie ilgesį, tylą, sapnus bei tai, kas slypi giliau nei mato akys.
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„Tai daina apie drąsą žengti pirmyn ir būti savimi“, – sako atlikėjas.
A. Rimiškis neslepia, kad „Didžiausia paslaptis“ jam – daugiau nei muzikinis kūrinys.
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„Tai ne tik daina – tai būsena, jausmas. Tai kiekvieno mūsų individuali istorija. Nes visi savyje nešiojam kažką nepasakyto. Kažką, ko niekas negali sustabdyti“, – teigia jis.
Išgirsti naująją dainą ir pamatyti vaizdo klipą jau galima Andriaus Rimiškio „YouTube“ kanale.