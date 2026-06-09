Belaukiant Benjamino Clementine‘o koncerto sostinėje: kodėl britų trubadūro ryšys su Lietuva – toks ypatingas?

Tai bus jau net ketvirta Benjamino viešnagė sostinėje. Per dešimtmetį jo ryšys su sostine išaugo nuo netikėto atradimo į abipusį – muzikanto ir auditorijos – pasitikėjimą. Kiekvienas Benjamino pasirodymas Vilniuje turėjo vis kitą dramaturgiją, viziją, išpildymą ir kaskart nustebindavo.
Pirmą kartą Vilniuje Benjaminas Clementinas pasirodė dar 2016 m. Tuo metu jo debiutinis albumas „At Least For Now“ jau buvo pelnęs prestižinį „Mercury“ prizą ir atvėręs jam didžiąsias Europos koncertų sales. Tą vakarą tamsiai vilkintis, basas Benjaminas grojo fortepijonu ir pasirodė kartu su styginių kvartetu, kurį sudarė lietuvių muzikantai. „Muzikos gurmanų puota“, „Vienas jausmingiausių koncertų gyvenime“, „Tada užgesta šviesos ir paaiškėja, kad čia kuo tikriausios mišios“, – socialiniuose tinkluose tą vakarą rašė Benjaminą atradę klausytojai. Nors Benjaminas gana uždaras, po šio pasirodymo jis su džiaugsmu dalijo autografus.
Vos po metų į Vilnių sugrįžęs Benjaminas pristatė naują albumą „I Tell A Fly“, vadinamą avangardine roko opera. Jei pirmasis pasirodymas buvo asketiškas ir sutelktas į balsą ir fortepijoną, antras koncertas turėjo aiškesnę teatro kryptį, dramaturgiją ir specialią scenografiją. Tą kartą pasirodymui jis atsigabeno net 20 manekenų. Šis koncertas parodė, kad Benjaminas nesikartoja ir yra savaip unikalus. Net atradęs sėkmingas pasirodymų formules, kitiems koncertams jis ieško vis kitų kūrybiškų sprendimų.
2025 metais Benjaminas pasirodė viename sostinės festivalyje, kuris veiklos daugiau nebetęs. Tą kartą Benjaminas gyvai išvertė „Condolence“ kūrinio priedainį į lietuvių kalbą ir atliko jį kartu su publika. Tai tapo viena jautriausių viso vakaro akimirkų. Po šio pasirodymo Clementinas kalbėjo apie Lietuvos publikos dėmesingumą ir jautrumą. Tokios publikos, pasak jo, nesutinki kasdien. Akivaizdu, kad Benjamino ryšys su Lietuvos publika tęsiasi jau ne vienerius metus, o kiekvienas jo pasirodymas sostinėje tampa išskirtiniu muzikiniu įvykiu. Birželio 23 d. vėl turėsime galimybę gyvai išgirsti vieną įtakingiausių šiuolaikinės muzikos balsų. Tiesa, visos Benjamino Clementine‘o pasirodymo detalės Lukiškių kalėjime dar paslaptyje, bet dėl to juk tik dar įdomiau.
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros „Men I Trust“, Tash Sultana, Tricky, Jamie Woonas, „Sleaford Mods“ ir „LIFE“.