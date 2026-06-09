Iš atlikėjo Radžio – naujiena: pristato dainą Palangai

„Istorija labai paprasta. Kai šitiek vasarų praleidi dainuodamas Palangoje ir matai, kiek daug vasaros pažinčių ten įvyksta, tai negali neturėti dainos apie šį kurortą. Norėjau vasariškos melodijos ir džiaugiuosi pristatydamas „Nuo tilto Palangos“, – pasakoja R.Aleksandrovičius ir priduria, kad dabar įsimylėjusiems bus lengviau perteikti savo jausmus, kurie užgimė kurorte.
Kūrinį parašė Raimondas Laurinavičius. Įrašai, pasak Radžio, ėjosi lengvai. Kaip juokauja atlikėjas, ne visada reikia daug kankintis ir dienas bei naktis leisti studijoje, kad gimtų vasariška daina.
„Norėjosi lengvo skambesio, kuris neįpareigoja. Juk dauguma žmonių Palangoje ilsisi, smagiai leidžia laiką. Kiek meilės istorijų prasidėjo ant garsiojo kurorto tilto... Manau, tą lengvumą kūrinio autoriui pavyko puikiai perteikti. Niekada nežinai: galbūt ši daina ateityje taps įsimylėjėlių himnu“, – mintimis dalijasi panevėžietis.
Paklaustas, ar galėtų išskirti, kurį miestą – Palangą ar Panevėžį – mėgsta labiau, Radžis šypteli: „Aš visada gerai jaučiuosi visur, visoje Lietuvoje. Dar nebuvo tokio miesto, kuriame nebūtų pilnų salių ir ten laukiančių gerbėjų. Todėl neišskirsiu nei Palangos, nei Panevėžio. Abiejų miestų pavadinimai prasideda „P“ raide ir abu yra man svarbūs! Panevėžys yra mano gimtinė, o Palanga – muzika, jūra ir sveikata.“
Pirmasis Radžio pasirodymas pagrindiniame šalies kurorte įvyko dar senojoje Palangos estradoje, kai dainininkas minėjo 5-erių metų scenoje sukaktį.
„Tai man buvo tikrai įsimintinas koncertas. Tuo metu buvau vienintelis iš realybės šou „Kelias į žvaigždes“, surengęs tokį didelį koncertą kaip solistas. Buvo pilna estrada. Tai bene mano gražiausias prisiminimas iš Palangos“, – sako R.Aleksandrovičius.
Radžis negali atsakyti, kiek kartų yra tekę koncertuoti šiame kurorte. Atlikėjas juokauja, jog jam visada buvo sunku su skaičiais ir prideda, jog „laimingi nei koncertų, nei laiko neskaičiuoja.“
Paklaustas, ar prisimena savo pirmąjį apsilankymą Palangoje, sako, jog taip nutiko jo globėjos Vidutės, kurią vadina mama, dėka. „Kai buvau vaikas, atvežė mane ten. Tai buvo kažkas nerealaus. Ačiū globėjai už tai. Buvau ir esu mylimas jų šeimos narys, kaip ir jie man“, – nuoširdžiai kalbo atlikėjas.
Pokalbio pabaigoje Radžis priduria, jog nors ir itin mėgsta kurortinius miestelius, paprastai Baltijos jūroje nesimaudo.
„Niekada neinu ten, kur daug žmonių. O jei ir nueinu, tai tik pabraidžioti. Man to pakanka. Bet nesu maudynių gerbėjas – mieliau sėdžiu krante. Ir saugiau, ir smagiau iš tolo grožėtis jūra“, sako R.Aleksandrovičius.