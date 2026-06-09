ŽmonėsMuzika

Liūdna žinia Bryano Adamso gerbėjams

2026 m. birželio 9 d. 22:02
Lrytas.lt
Rugsėjo mėnesį Kaune turėjęs įvykti Bryano Adamso koncertas, kaip pranešė bilietų platforma bilietai.lt, neįvyks. Koncertas perkeltas į kitus metus.
Daugiau nuotraukų (2)
Informuojame, kad dėl logistinių priežasčių Bryano Adamso koncertas, kuris turėjo įvykti 2026 m. rugsėjo 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, yra perkeliamas į 2027 m. gegužės 10 d.
Vienas mylimiausių pasaulio roko muzikantų ir dainų autorių Lietuvos publikai 2027 m. gegužės 10 d. pasirodys toje pačioje vietoje – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Visi įsigyti bilietai galios perkeltam koncertui, papildomai nieko daryti nereikia.
Susiję straipsniai
Ką tik trečiąkart tėčiu tapęs Andrius Rimiškis gerbėjams turi naujieną

Ką tik trečiąkart tėčiu tapęs Andrius Rimiškis gerbėjams turi naujieną

Prieš koncertą Vilniuje – R. Smithas atskleidė jam artimiausias „The Cure“ dainas

Prieš koncertą Vilniuje – R. Smithas atskleidė jam artimiausias „The Cure“ dainas

Iš atlikėjo Radžio – naujiena: pristato dainą Palangai

Iš atlikėjo Radžio – naujiena: pristato dainą Palangai

Jeigu dėl kokių nors priežasčių bilietų savininkai negalės dalyvauti koncerte 2027 m. gegužės 10 d., bilietus bus galima grąžinti ir atgauti pinigus bankiniu pavedimu iki 2026 m. birželio 23 d. užpildžius bilietų grąžinimo formą: ČIA
Bryanas AdamsasKaunasŽalgirio arena
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.