Liūdna žinia Bryano Adamso gerbėjams

Informuojame, kad dėl logistinių priežasčių Bryano Adamso koncertas, kuris turėjo įvykti 2026 m. rugsėjo 28 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, yra perkeliamas į 2027 m. gegužės 10 d.
Vienas mylimiausių pasaulio roko muzikantų ir dainų autorių Lietuvos publikai 2027 m. gegužės 10 d. pasirodys toje pačioje vietoje – Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Visi įsigyti bilietai galios perkeltam koncertui, papildomai nieko daryti nereikia.
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Jeigu dėl kokių nors priežasčių bilietų savininkai negalės dalyvauti koncerte 2027 m. gegužės 10 d., bilietus bus galima grąžinti ir atgauti pinigus bankiniu pavedimu iki 2026 m. birželio 23 d. užpildžius bilietų grąžinimo formą: ČIA
Bryanas AdamsasKaunasŽalgirio arena
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