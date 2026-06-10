Grupė „T3“ vasarą pradeda su trenksmu – pristato naują kūrinį

Pasak grupės nario Dovydo, dainos centre – toksiškos meilės tema, tapusi pagrindine kūrinio metafora.
„Pagrindinė mintis yra apie toksišką meilę, kuri yra šalta kaip ledinė jūra, gelianti odą. Tokia ir yra tos ledinės jūros metafora“, – pasakojo jis.
Kūrinys gimė ne iš karto – jo kūrybinis procesas truko beveik dvejus metus. Pirmiausia buvo parašyta tik dainos pradžia ir priedainis, o vėliau, sugrįžus prie idėjos po ilgesnio laiko, kūrinys įgavo naujų spalvų ir buvo užbaigtas.
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„Ji negimė iš karto. Iš pradžių buvo tik pradžia ir priedainis, o po kurio laiko vėl prisėdau, atradau naujų spalvų ir tada gimė visas kūrinys. Šita daina atsirado po gabalėlį, per ilgesnį laiką“, – sakė Dovydas.
Nors „Ledinė jūra“ kalba apie sudėtingus jausmus, muzikine prasme kūrinys nustebina kitokia nuotaika – vietoje melancholijos čia skamba ritmas ir lengvumas.
„Tas ritmas nėra pagal dainos tematiką – nėra labai liūdnas, toks ritmingas, visai linksmas. Gal iš to, kad ir kaip blogai yra, vis tiek bus gerai“, – šypsojosi grupės narys.
Kartu su daina grupė pristato ir naują vaizdo klipą, nufilmuotą Lietuvos pajūryje. Jūros motyvas čia tampa ne tik vizualiniu fonu, bet ir dainos emocijos tęsiniu – šaltu, atšiauriu, tačiau kartu įtraukiančiu.
Naujoji grupės „T3“ daina „Ledinė jūra“ ir jos vaizdo klipas – jau visose muzikos platformose.