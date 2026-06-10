Vilniaus senamiestis tapo scena: S. Burbaitė surengė išskirtinį muzikinį pasirodymą

Į sostinę Simona su Dovydu grįžta reguliariai – dėl šeimos, draugų, partnerių ir kūrybinių projektų. „Milanas mums buvo sąmoningas pasirinkimas, dėl verslų, kuriuos abu turime. Norėjosi juos plėsti į tarptautinę rinką, bet kartu ir kad būtų patogu bet kada grįžti į Lietuvą, nes čia mūsų darbai nesustoja.“ – sako Simona.
Muzikinis projektas, gimęs Vilniaus senamiesčio fone
Vieno iš trumpų sugrįžimų į Vilnių metu gimė ir naujausias Simonos ir viešbučio „Grand Hotel Vilnius“ projektas – „DJ setas“, nufilmuotas viešbučio balkone, su atsiveriančia nuostabia senamiesčio panorama.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
„Dabar, kai nebegyvename Lietuvoje, daug keliaujame ir sutinkame labai daug įdomių ir įvairių žmonių, su Dovydu jiems pasakojame iš kokios gražios šalies bei miesto esame, todėl kilo idėja parodyti Vilnių taip, kaip jį matau ir jaučiu kiekvieną kartą, kai čia grįžtame – su mano muzikos pasirinkimu ir išskirtiniu vaizdu, kuris atsiveria iš mylimiausio viešbučio balkono“, – pasakoja Simona, kuri su šiuo viešbučiu bendradarbiauja ir įgyvendina įvairius projektus jau keleri metai.
Specialiai šiam pasirodymui, pasitarusi su viešbučio komunikacijos specialiste Alge Virbickaite, S. Burbaitė paruošė 40 minučių trukmės muzikinį garso įrašą, kuriame muzikos legendų, tokių kaip Kevin’o Saunderson’o, Kenny Larkin’o ir Jimi’io Polo, kūriniai. Simona pripažįsta, kad kiekvieną kartą savo pasirodymais pasakoja muzikinę istoriją, kuri kuria prisiminimus, žadina emocijas, kutena sielą pirmiausia jai pačiai, o tada galbūt ir tiems, kas tą istoriją girdi – nesvarbu, šokių aikštelėje, automobilyje ar ausinukuose.
Susiję straipsniai
Bendras vertybių ir skonio rezultatas
„Garsas yra mano estetikos kalba, o muzikinis stilius pulsuoja ritmu, yra kupinas charakterio ir vedamas instinktų – visai kaip ikoniškas „Grand Hotel Vilnius“ viešbutis, todėl šis bendras projektas yra natūralus mūsų vertybių ir skonio rezultatas.
Tiesa, kadangi pasirodymas vyko po atviru dangumi, komanda iki paskutinių minučių stebėjo oro sąlygas dėl galimybės tęsti suplanuotą filmavimą.“ – sako Simona.
Sugrįžę į Lietuvą Simona ir Dovydas apsistoja pačioje Vilniaus širdyje įsikūrusiame viešbutyje, kuris, kaip sako pati Simona, tapo kone antraisiais jų namais. „Neturime čia savo namų, bet jų ir netrūksta. „Grand Hotel Vilnius“ visada suteikia jaukumo jausmą, nes žinai, kad esi čia laukiamas“, – sako ji.
Šiuo metu Simona Milane didžėjos karjerą derina su modelio darbu bei kuria muzikinius projektus su prestižo kategorijai priklausančiais grožio, mados bei prabangos prekių ženklais, tokiais kaip „Saint Laurent“, „Matiere Premiere“, „Range Rover“ ir daugeliu kitų. Taip pat groja privačiuose klubuose „Casa Cipriani Milano“ bei „The Wilde“, įsikūrusiame buvusiuose Versace šeimos namuose.
Specialų muzikinio įrašo video galima rasti „YouTube“ platformoje.