„Solo Ansamblis“ ir „ba.“ pristato ypatingą naujieną

Taip geriausi Lietuvos roko ir elektroninės muzikos kūrėjai pažymėjo beveik 10 metų trunkančią draugystę, kurią vainikuos bendras koncertas „Juodas Vilnius“ birželio 13 dieną Kalnų parke Vilniuje.
Prieš 10 metų pirmajame „Kino pavasario“ muzikinių klipų konkurse triumfavo grupės „ba.“ vaizdo klipas dainai „Sugebėt pasikeist“.
Jį sukūrė keturių žmonių komanda tarp kurių buvo ir D. Bliznikas. Savitą braižą turinčio režisieriaus darbai buvo ne kartą nominuoti nacionaliniuose „M.A.M.A.“ apdovanojimuose, o vaizdo klipas Vaidoto Baumilos dainai „Apžavai“ buvo pripažintas geriausiu.
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Šįkart ilgametis „ba.“ bendražygis pirmąkart prisilietė ir prie grupės „Solo Ansamblis“ kūrybos.
Siekdamas pabrėžti vienų ryškiausių lietuviškos muzikos atstovų bendrystę, režisierius D. Bliznikas siekė, kad klipai jungiasi tarpusavyje ir gautųsi viena nesibaigianti istorija.
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Nors kūriniai ir jų temos labai skirtingos, nesvarbu, kurį klipą žiūrėtum, papuoli į scenarijaus kilpą, kurioje pagrindinį vaidmenį atlieka aktorius Vaidotas Martinaitis.
Beje, būtent V. Martinaitis 2022-aisiais paskelbė D.Blizniko laimėjimą „M.A.M.A.“ apdovanojimuose.
Žinomas teatro ir kino aktorius, Auksinio scenos kryžiaus ir „Sidabrinės gervės“ apdovanojimų laureatas „Nuodai“ / „Safari“ vaizdo klipų diptike vaidina kartu su jaunosios kartos aktore Alvyde Pikturnaite. Akylesni žiūrovai ją galėjo pastebėti epiškame grupės „Solo Ansamblis“ vaizdo pasakojime „Dansingas“.
Naujųjų klipų pasaulį atspindi ir papildo pagrindinio aktoriaus kuriamas ironiškas personažas. Šis veikėjas nusiteikęs prieš aplinką ir kritikuoja ją savais metodais. „Ar jis mūsų oponentas, ar norisi su juo tapatintis – šitai palikime spręsti žiūrovui.
Klipo dinamika, kaip ir dainos bei joje vaizduojamo pasaulio, atspindi ADHD sutrikimą turinčią spalvingą šiandieną“, – sako grupės „Solo Ansamblis“ narys Vytautas Leistrumas.
Laimingieji iš festivalio „Juodas Vilnius“ parsineš ne tik nepamirštamų įspūdžių, bet ir ypatingą prisiminimą – specialiai renginiui išleistą riboto tiražo 10-ties colių vinilo plokštelę su naujais „ba.“ ir „Solo Ansamblis“ kūriniais.
Ba. „Nuodai“:
2023-aisiais įvyko pirmasis „Juodas Vilnius“ – virš 10 tūkst. žmonių pasitiko įspūdingos scenos konstrukcijos ir dekoracijos. Abi grupės visada daug dėmesio skiria scenos estetikai ir pasistengė sukurti nepamirštamą renginį.
Šiemet „Juodas Vilnius“ žada ir tarptautinių įspūdžių: Kalnų parke gros ne tik „ba.“ ir „Solo Ansamblis“, bet ir britai „DITZ“, prancūzai „Infecticide“, neseniai vėl padėję groti legendiniai lietuviai „SH“, o „Vasaros terasoje“ festivalį pratęs kauniečiai „Lizdas Sound Institute“, latvis „Leo Novus“ ir vokietis „L.F.T.“.
Solo Ansamblis „Safari“: