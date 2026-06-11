Egidijaus Sipavičiaus gerbėjams – džiugios naujienos

Pristatydamas naująjį kūrinį E. Sipavičius kviečia klausytojus net į du vasaros susitikimus: liepos 30 dieną Nidoje, Agilos kultūros centre, ir rugpjūčio 13 dieną Palangoje, muzikos klube „Vandenis“, kur greta kitų puikiai žinomų dainų gyvai skambės ir „Širdies gelmėj“.
„Šią dainą man pagrojo mano bičiulis Nikolajus, kurį juokais vadinu statybininku-poetu – jis sukasi statybų versle, tačiau kuria eiles ir rašo dainas. Jis ne kartą rodė savo kūrybą, tačiau būtent ši daina mane ypatingai užkabino, o jos tekstas širdyje kažką suvirpino“, – pasakoja E. Sipavičius.
Anot dainininko, Nikolajus be galo myli Lietuvą, žavisi jos gamtos grožiu ir istorija. Panašius jausmus išgyveno ir pats E. Sipavičius – išgirdęs dainos žodžius, jis mintimis sugrįžo į nerūpestingas vaikystės dienas, į smagiausias akimirkas, susijusias su vasaromis, žiemomis ir akiai gražiausiais Lietuvos vaizdiniais.
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E. Sipavičiaus teigimu, šiame kūrinyje slypi ir gilesni istorinės atminties sluoksniai. Nors dainos tekste apie tai nekalbama tiesiogiai, daugelis klausytojų gali pajusti bendrą lietuvių tautos patirtį.
„Nikolajus yra tremtinių vaikas – iš tremties jis grįžo į Lietuvą labai jaunas, vos trejų metų, tuomet lietuviškai nekalbėjo, nes augo kitoje šalyje ir kultūroje.
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Jam tai yra trauma, kuri vienaip ar kitaip palietė mus visus. Mano draugų tarpe ko gero nėra nė vieno žmogaus, kurio seneliai ar giminaičiai nebūtų buvę ištremti. Ši tema yra skaudi kiekvienam lietuviui – kiekvienas pasąmonėje visuomet nešiosime šią žaizdą“, – įsitikinęs dainininkas.
Dainą „Širdies gelmėj“ jau galima išgirsti muzikos platformose, o gyvai ji skambės liepos 30 d. Nidoje, Agila kultūros centre ir rugpjūčio 13 dieną Palangoje, muzikos klube „Vandenis“.