Iš grupės „Requiem“ – džiugi žinia

Kartu su dainos premjera grupė atskleidžia ir dalį būsimo vaizdo klipo istorijos. Birželio 9 dieną Vilniuje, ant Gedimino kalno, buvo nufilmuota viena svarbiausių vaizdo klipo scenų. Kartu su Lietuvos trispalvėmis ant Gedimino kalno suplevėsavo iš viso 70 vėliavų.
Tarp jų – 42 Lietuvos savivaldybių vėliavos, 17 vėliavų su Ukmergės dailės mokyklos mokinių darbais bei Lietuvos valstybės vėliavos. Jos sukūrė įspūdingą ir jautrų vaizdą, tapusį pagrindine būsimo vaizdo klipo kulminacija.
„Norėjome sukurti ne tik vaizdo klipą, bet ir simbolinę akimirką, kuri primintų, kad Lietuvą kuria ne vien didieji miestai. Kiekvienas kraštas, kiekviena bendruomenė ir kiekvienas žmogus yra svarbus. Todėl mums buvo taip svarbu Gedimino kalne matyti savivaldybių vėliavas iš visos Lietuvos“, – sako grupės lyderis T. Krivickas.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Prie iniciatyvos prisijungė ir 20 Ukmergės jaunimo laisvalaikio centro administracijos narių bei jaunuolių, kurie renginio metu nešė 17 vėliavų su Ukmergės dailės mokyklos mokinių darbais. Šios vėliavos papildė bendrą renginio vaizdą ir tapo išskirtine projekto dalimi.
Renginyje dalyvavo kai kurių savivaldybių merai, vicemerai ir tarybų nariai. Prie projekto taip pat prisidėjo Anykščių krašto atstovė, olimpietė Eglė Savickaitė, Vilniaus krašto skautai bei gausus būrys jaunimo iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių.
Susiję straipsniai
Pasak kūrėjų, filmavimo diena tapo viena įsimintiniausių viso projekto akimirkų.
„Buvo gera matyti tiek daug skirtingų Lietuvos kraštų vienoje vietoje. Kai ant Gedimino kalno vienu metu suplevėsavo visos tos vėliavos – man net ašarą spaudė. Žmonės buvo tokie nuoširdūs ir norėjo būti šitos idėjos dalimi, visi kartu sukūrėme stebuklą – tikimės, kad pavyko bent dalį to užfiksuoti vaizdo klipe“, – sako T. Krivickas.
Dainos „Stebuklų šalis“ vaizdo klipo premjera numatyta liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną. Pasak kūrėjų, būtent ši diena geriausiai atspindi pagrindinę dainos žinutę – Lietuva stipri tada, kai joje telpa visi.
Prie iniciatyvos prisijungė šios savivaldybės: Akmenės rajono, Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Birštono, Biržų rajono, Elektrėnų, Jonavos rajono, Jurbarko rajono, Kaišiadorių rajono, Kalvarijos, Kauno miesto, Kazlų Rūdos, Kėdainių rajono, Klaipėdos miesto, Kretingos rajono, Kupiškio rajono, Lazdijų rajono, Mažeikių rajono, Neringos, Pagėgių, Panevėžio miesto, Prienų rajono, Raseinių rajono, Rietavo, Šakių rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Tauragės rajono, Telšių rajono, Ukmergės rajono, Utenos rajono, Varėnos rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Visagino ir Zarasų rajono savivaldybės.
Tikime, kad ši scena taps viena įsimintiniausių būsimo vaizdo klipo akimirkų ir primins paprastą, bet labai svarbią mintį – Lietuva stipri tada, kai joje telpa visi.
Grupė „Requiem“ nuoširdžiai dėkoja visoms savivaldybėms, jų atstovams, merams, vicemerams, jaunimo organizacijoms, skautams, savanoriams ir visiems žmonėms, kurie prisidėjo prie šios iniciatyvos ir padėjo ją paversti realybe.
Daina „Stebuklų šalis“ jau pasiekiama visose pagrindinėse muzikos platformose, o vaizdo klipo premjera įvyks liepos 6 dieną.
„Stebuklų šalies“ premjerą grupė pažymi koncertų savaitgaliu. Šiandien „Requiem“ pasirodys Vilniaus klube Tamsta, rytoj koncertuos Kauno klube „Hogas“, o šeštadienį susitiks su gerbėjais Kazlų Rūdoje „Peronas“.