J. Nainys-Jovani metė iššūkį savo kritikams: „Ateikite pažiūrėti“

Kol didžioji dalis Lietuvos Joną Nainį-Jovani pažįsta iš radijo topų, festivalių himnų ir milijonus perklausų renkančių hitų, liepos 18 dieną atlikėjas nusprendė parodyti kitą savo pusę, kurios dauguma klausytojų dar nėra matę.
Valakampių antrajame paplūdimyje, vos 10–15 minučių nuo Vilniaus centro, vyks trečiasis „Gravity Beach Festival“, kuriame Jovani pristatys išskirtinį house muzikos setą – tokį, kokio Lietuvoje nėra grojęs daugiau nei penkiolika metų.
„Daugelis mane žino dėl pop muzikos ar dėl radijo hitų, tačiau mano muzikinė kelionė prasidėjo būtent nuo house muzikos.
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Tai buvo pirmoji meilė, pirmieji vakarėliai ir pirmieji pasirodymai. Dabar atėjo laikas prie to sugrįžti“, – atvirauja Jovani.
Pastaraisiais metais internete netrūko diskusijų apie DJ kultūrą, grojimą iš USB laikmenų ir tai, kas yra „tikras“ DJ. Pats atlikėjas į šias kalbas žvelgia ramiai ir kviečia žmones susidaryti savo nuomonę gyvai.
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„Jeigu kažkas galvoja, kad mane jau pažįsta – tegul ateina. Šitas pasirodymas bus visiškai kitoks. Nebus „Išlėto leidžiasi saulė“ ar kitų įprastų festivalių hitų. Bus house muzika. Bus muzika, nuo kurios viskas prasidėjo“, – teigia jis.
Neatsitiktinai būtent house muzikai skirta ir Jovani vedama laida „Power Hit Radio“ eteryje. Festivalio organizatoriai džiaugiasi, kad pagrindiniu renginio radijo partneriu šiemet yra būtent „Power Hit Radio“, aktyviai prisidedantis prie naujos elektroninės muzikos kultūros augimo Lietuvoje.
Dienos šokiai tampa nauja Lietuvos vasaros tradicija
„Gravity Beach Festival“ iš kitų renginių išsiskiria tuo, kad pagrindinis veiksmas vyksta dienos metu.
Organizatoriai sako, kad būtent tokio formato renginiai vis sparčiau įsitvirtina Lietuvoje ir tampa naujos miesto laisvalaikio kultūros dalimi.
„Nebūtina laukti vidurnakčio, kad prasidėtų geriausi vasaros prisiminimai. Vis daugiau žmonių renkasi šokti po atviru dangumi dieną – prie vandens, ant smėlio, saulėje. Tai tendencija, kuri jau seniai gyvuoja didžiuosiuose Europos miestuose ir kurią matome vis stipriau įsitvirtinant Lietuvoje“, – teigia festivalio organizatoriai.
Trečius metus vykstantis „Gravity Beach Festival“ šiemet kvies lankytojus į dvi scenas – pagrindinę ir „Forest“ erdvę, kuriose skambės įvairios elektroninės muzikos kryptys.
Po dienos programos šventė persikels į legendinę „Gallery 1986“, kur vyks oficialus festivalio afterparty.
Liepos 18 dieną Valakampių antrajame paplūdimyje vyksiantis „Gravity Beach Festival“ žada dar kartą įrodyti, kad vienas geriausių vasaros vakarėlių gali prasidėti ne naktį, o vidury dienos. O Jovani pasirodymas taps reta proga išgirsti atlikėją tokį, kokį jį pažįsta tik seniausi elektroninės muzikos gerbėjai.