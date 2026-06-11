M.A.M.A. apdovanojimus supurčiusi grupė „Luctus“ surengs pasirodymą Vilniuje

Jau 25 metus gyvuojanti juodojo metalo grupė „Luctus“ sulaukė ypač daug dėmesio dėl kontraversiško pasirodymo šių metų M.A.M.A. muzikos apdovanojimuose.
Ne mažiau kontraversiška yra ir grupės kūryba, kurią „Luctus“ birželio 12 d. pristatys alternatyvius žanrus talpinančioje kultūros erdvėje „Lukiškių kalėjimas 2.0“.
Pasirodymo metu skambės tiek senesnės, tiek naujausio albumo „Tamsošviesa“ dainos, kurios koncertuose įgauna dar daugiau emocinio krūvio, nei įrašuose.
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„Luctus“ pasirodymai nėra tiesiog koncertai, kuriuose skamba muzikos garsai. Juodasis metalas mums nėra pramoga – tai jutiminė patirtis gebanti atverti koridorius į anapusinių dažnių gelmes.
Lukiškių kalėjimo erdvė pulsuoja aura, kuri mums yra itin artima tiek emociškai, tiek estetiškai. Čia surengsime performansą, kuriame mūsų muzika alchemiškai susilies su šios išskirtinės vietos dvasia. Mūsų tikslas – ne užpildyti tylą, o palikti pėdsaką: ne tik pojūčiuose, bet ir atmintyje“, – tvirtina „Luctus“ muzikantai.
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Šių metų pradžioje „Luctus“ jau koncertavo Lukiškėse, bet tai darė Lukiškių kalėjimo vidaus erdvėje. Birželio 12 d. ekstremalus menas pasklis po atviru dangumi esančiame Lukiškių kalėjimo kieme.
Kartu su „Luctus“ gros bene sunkiausią death metalą grojantys, šiemet taip pat tarp M.A.M.A. nominantų buvę „Crypts Of Despair“ bei pankroko ir metalo estetiką jungiantys „Infestation“.