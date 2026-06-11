Specialiai šiai erdvei parengtose programose skambės žinomi atlikėjų kūriniai bei akustinės jų versijos, derančios prie lėto Palangos ritmo ir romantiškų pajūrio vakarų nuotaikos.
Žolinių savaitę Palangos Gintaro muziejaus terasa penkis vakarus iš eilės taps scena ryškiausiems Lietuvos atlikėjams, kurių pasirodymai žada nepamirštamus vasaros atsiminimus. Skirtingų muzikos žanrų atstovai klausytojams pristatys specialiai šiai istorinei erdvei pritaikytas programas, kuriose gerai žinomi jų hitai suskambės akustiniu formatu.
„Palangos parko vakarus“ rugpjūčio 12 dieną pradės tenoras Merūnas Vitulskis. Šiame akustiniame koncerte klausytojų laukia reta proga išgirsti, kaip galingas operos solisto vokalas persipina su populiariosios muzikos melodijomis bei laiko patikrintomis baladėmis.
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Rugpjūčio 13-ąją scenoje pasirodys Paulina Paukštaitytė. Didžiulį klausytojų ratą per pastaruosius metus subūrusi dainininkė į Palangą atveža savo ryškiausius kūrinius, tačiau jos atliekama moderni popmuzika muziejaus terasoje suskambės visiškai nauju akustiniu formatu.
Trečiąjį koncertų ciklo vakarą, rugpjūčio 14 dieną, į sceną žengs R&B ir soul muzikos atlikėja Angelou. Savitą ir iškart atpažįstamą skambesį kurianti dainininkė Palangos publikai ruošia ypač jautrų akustinį pasirodymą, o melodingas Angelou repertuaras bus pritaikytas lėtam, niekur neskubančiam pajūrio ritmui.
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Rugpjūčio 15-ąją publikos lauks grupės „8 kambarys“ koncertas. Karolis Talutis ir Deividas Alejūnas klausytojams ruošia išskirtinę akustinę programą, kurioje puikiai atpažįstami repo ritmai ir melodingos linijos atsiskleis dar nematytomis spalvomis.
Na, o rugpjūčio 16 dieną „Palangos parko vakarus“ uždarys charizmatiškasis Vaidas Baumila. Vienas profesionaliausių šalies dainininkų pajūrio publikai dovanos specialų akustinį pasirodymą, kuriame visų pamiltos melodijos įgaus naują skambesį, o „Palangos parko vakarų“ finalas taps tikra vasaros švente.
„Žolinių savaitė Palangoje kasmet prie jūros sukviečia žmones iš visos Lietuvos tiek poilsiui, tiek kultūriniams renginiams. „Palangos parko vakarų“ programoje siekėme subalansuoti skirtingus muzikinius skonius, jog visi klausytojai rastų tai, kas jiems artima.
Tikime, kad penki koncertų vakarai Palangos Gintaro muziejaus terasoje taps vienu gražiausiu vasaros prisiminimu“, – sako renginio organizatorė, „Iš pirmo dublio“ prodiuserė Gintarė Kreipavičiūtė.
Koncertų ciklo organizatoriai kviečia nepraleisti galimybės pasimėgauti gyva muzika unikalioje aplinkoje. Palangos Gintaro muziejaus terasa, apsupta legendinio Birutės parko žalumos, suteikia koncertams ypatingą atmosferą, kurioje susilieja gamta, istorija ir muzika.
„Yra vietų, kur muzika skamba ypatingai, ir Palangos Gintaro muziejaus terasa neabejotinai yra viena jų. Vakaro saulė, parko žaluma bei gyvai atliekama muzika sukuria atmosferą, kurios neįmanoma pakartoti koncertų salėje. Džiaugiamės galėdami pakviesti publiką į penkis išskirtinius vakarus su mylimais Lietuvos atlikėjais“, – sako Palangos Gintaro muziejaus direktorė Dr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė.
Bilietus į „Palangos parko vakarus“ galima rasti čia.