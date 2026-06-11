Po kūrybinės pauzės – stebinanti grupės „Karaliai“ naujiena

Pasak grupės atstovų, ne vienas muzikos prodiuseris prognozuoja, kad „Ramunėlė“ turi visas galimybes tapti viena stipriausių šios vasaros lietuviškų dainų.
„Išgirdome labai daug gražių atsiliepimų. Profesionalai išskyrė tai, kad kūrinys turi savitą veidą, išsiskiria iš šiandieninės pasiūlos ir turi tą lietuvišką jausmą, kurio žmonės jau buvo pasiilgę“, – pasakoja grupės nariai.
Vis dėlto nemažiau dėmesio nei pati daina sulaukia ir jos vaizdo klipas. Kūrėjai nusprendė neiti lengviausiu keliu ir ieškojo vietos, kuri geriausiai atspindėtų kūrinio nuotaiką. Pasirinkimas krito ant Agluonėnų etnografinės sodybos, kur buvo kuriama autentiška lietuviškos vasaros istorija.
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Filmavimuose netrūko nei darbo, nei geros nuotaikos. Visa komanda aikštelėje praleido kone visą dieną, o paskutiniai kadrai buvo filmuojami jau gerokai po saulėlydžio.
„Dirbome iki pat vidurnakčio. Norėjosi pagauti kiekvieną gražesnį šviesos spindulį, kiekvieną emociją ir kiekvieną detalę. Atrodė, kad viskas tiesiog stojo į savo vietas“, – prisimena komanda.
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Prie sėkmingo filmavimo prisidėjo ir gamta. Nors vasara šiemet ne kartą pateikė netikėtumų, būtent filmavimo dieną komanda sulaukė tobulo oro. „Juokavome, kad oras buvo specialiai užsakytas mūsų klipui. Visą dieną lydėjo saulė, buvo šilta, ramu, todėl viskas vyko neįtikėtinai sklandžiai“, – šypsosi L. Steponaitis.
Viena jautriausių klipo detalių tapo Luko Karaliaus dukros Agotos pasirodymas. Šešiametė mergaitė natūraliai įsiliejo į filmavimo procesą ir suteikė istorijai dar daugiau šilumos bei tikrumo. Kartu su tautiniais drabužiais pasipuošusiomis šokėjomis ir autentiška aplinka ji tapo neatsiejama viso pasakojimo dalimi.
Pasak grupės, „Ramunėlė“ yra kur kas daugiau nei dar vienas muzikinis singlas. Tai bandymas priminti, kad šiuolaikinėje skuboje vis dar verta atsigręžti į savo šaknis, šeimą ir vertybes, kurios išlieka svarbios nepaisant laiko.
Po ilgos pertraukos sugrįžtantys „Karaliai“ neslepia jaudulio, tačiau pirmosios reakcijos leidžia tikėtis, kad naujasis kūrinys ras kelią į klausytojų širdis.
Jeigu muzikos prodiuserių prognozės pasitvirtins, „Ramunėlė“ gali tapti ne tik sėkmingu grupės sugrįžimu, bet ir viena labiausiai skambančių šios vasaros lietuviškų dainų.