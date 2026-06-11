Prieš solinį koncertą Lietuvoje – „Jodok Cello“ pasirodymas kartu su Andrea Bocelli

„Pasirodymas A. Bocelli koncerte buvo kažkas neįtikėtino – svajonės išsipildymas ir kone stebuklas. Esu be galo dėkingas A. Bocelli už suteiktą galimybę. Dalintis scena su vienu didžiausių mūsų laikų balsų yra patirtis, kurios niekada nepamiršiu“, – sako Jodok Cello.
Milijonus sekėjų socialiniuose tinkluose turintis šveicarų violončelininkas Lietuvos žiūrovams yra gerai pažįstamas. Šių metų kovą jis lankėsi Kaune, kur kartu su pianiste Ieva Dūdaite surengė išskirtinį pasirodymą.
Nors Lietuvos žiūrovai atlikėją sutiko itin šiltai, ilgiau pasilikti šalyje jis tuomet negalėjo – iš karto po koncerto laukė dar vienas ypatingas kvietimas.
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Pasak atlikėjo, netrukus po viešnagės Lietuvoje jis sulaukė skubaus kvietimo dalyvauti Holivudo žvaigždės Johnny Depp organizuotame labdaros renginyje.
Nors iš pradžių planavo keletą dienų skirti pažinčiai su Lietuva, netikėtai pasikeitę planai privertė nedelsiant vykti į Los Andželą. Vis dėlto muzikantas žada netrukus sugrįžti ir mūsų šalį pažinti geriau.
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„Mano viešnagė Lietuvoje buvo trumpa, tačiau labai įsimintina. Kiek spėjau pamatyti, Lietuva yra nuostabi šalis, o žmonės čia – nepaprastai šilti ir svetingi.
Šiuo metu mano tvarkaraštis itin intensyvus – daug koncertuoju, taip pat netrukus pristatysiu kelis projektus, įrašytus kartu su pasaulinio garso atlikėjais. Tačiau ankstyvą rudenį planuoju sugrįžti ir bent keletą dienų skirti išsamesnei pažinčiai su Lietuva“, – pasakoja JodokCello.
Paties JodokCello istorija primena kino scenarijų. Šiandien jis koncertuoja prestižinėse pasaulio scenose ir bendradarbiauja su garsiausiais muzikos bei pramogų pasaulio vardais, tačiau jo kelias prasidėjo visai kitokiomis aplinkybėmis – ūkyje Šveicarijoje.
„Užaugau ūkyje netoli Liucernos. Vaikystėje daug laiko praleisdavau lauke ir dirbdavau kartu su šeima. Tuomet nė neįsivaizdavau, kad vieną dieną grosiu tūkstančiams žmonių visame pasaulyje“, – viename interviu yra sakęs atlikėjas.
Lemiamu jo karjeros lūžiu tapo sprendimas savo muzikos vaizdo įrašais dalintis socialiniuose tinkluose.
„Norėjau parodyti, kad violončelė nepriklauso vien klasikinės muzikos pasauliui. Man buvo svarbu sujungti skirtingus muzikos pasaulius – nuo grupių „Metallica“ ir „Coldplay“ iki kino muzikos ir šiandienos populiariausių hitų“, – pasakoja muzikantas.
Būtent toks požiūris ir išskirtinė charizma pavertė JodokCello vienu populiariausių klasikinės muzikos atlikėjų internete. Jo vaizdo įrašai renka dešimtis milijonų peržiūrų, o koncertuose susitinka skirtingų kartų klausytojai.
Gruodžio 5-osios vakarą Lietuvos publika pirmą kartą turės galimybę išvysti JodokCello solinį šou Vilniuje. Koncertas koncertų salėje „Compensa“ bus vienintelis atlikėjo pasirodymas Lietuvoje šio pasaulinio turo metu.