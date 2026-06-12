„Anna Festival“ programoje – vienintelis I. Kofo pasirodymas Nidoje šią vasarą ir būrys užsienio atlikėjų

Didžiausias šių metų programos netikėtumas – grupės „Lemon Joy“ vokalisto Igorio Kofo solinis pasirodymas. Hitų „Kažkada“ ir „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“ autoriui tai bus vienintelis koncertas Nidoje šią vasarą.
Į šokių muziką labiau linkusio festivalio kontekste jo pasirodymas taps ne tik susitikimu su gerai pažįstamomis dainomis, bet ir proga jas išgirsti aplinkoje, kurioje sentimentus keliantys akordai visuomet skamba dar šiek tiek jautriau.
„Anna Festival“ savaitgalio metu tradiciškai netrūks ir užsienio atlikėjų, vaizdingame gamtos kampelyje kelsiančių klubinių garsų bangas.
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Bene ryškiausias vardas tarp jų – spalvingas serbių duetas „MĪMĪ x FY“, reziduojantis elitiniuose Mikono salos vakarėliuose. Išskirtiniu stiliumi bei ryškiomis asmenybėmis pasižyminčios atlikėjos dažnai sutinkamos ne tik klubų afišose, bet ir mados žurnalų puslapiuose.
Į Nidą neeiliniam savaitgaliui atvyks iš Melburno kilęs Dean Turnley. Australas garsėja nemenkos ištvermės reikalaujančiais setais. Šį pavasarį artistas pristatė kūrinį „Actin’ Tough“, iškart tapusį sensacija šokių aikštelėse visame pasaulyje.
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Prie jo prisijungs taip pat ne vieną klubinį hitą sukūrę olandai Franc Fala ir Benja, platformos „Beatport“ pardavimų rekordininkas Bontan iš Didžiosios Britanijos bei Lietuvos publikai jau gerai pažįstamas estų duetas „Bombossa Brothers“.
Gausų svečių būrį pasitiks ilgamečiai „Anna Festival“ rezidentai Justy ir duetas „Sundu“, jau ne vienerius metus nuosekliai formuojantys šių renginių muzikinį charakterį.