ŽmonėsMuzika

„Anna Festival“ programoje – vienintelis I. Kofo pasirodymas Nidoje šią vasarą ir būrys užsienio atlikėjų

2026 m. birželio 12 d. 12:39
Jau aštuntą vasarą Nidoje vyksiantis „Anna Festival“ šiemet vėl kvies praleisti magišką savaitgalį Kuršių nerijoje. Liepos 31 – rugpjūčio 2 dienomis festivalio veiksmas antrąkart įsikurs šalia Šiaurinio paplūdimio esančioje aikštelėje tarp kopų ir pušyno – nestandartiškai suprojektuotoje erdvėje šiam renginiui būdinga atmosfera atsiskleis dar neregėtu kampu, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (1)
Didžiausias šių metų programos netikėtumas – grupės „Lemon Joy“ vokalisto Igorio Kofo solinis pasirodymas. Hitų „Kažkada“ ir „Mylėt tave taip beprotiška ir keista“ autoriui tai bus vienintelis koncertas Nidoje šią vasarą.
Į šokių muziką labiau linkusio festivalio kontekste jo pasirodymas taps ne tik susitikimu su gerai pažįstamomis dainomis, bet ir proga jas išgirsti aplinkoje, kurioje sentimentus keliantys akordai visuomet skamba dar šiek tiek jautriau.
„Anna Festival“ savaitgalio metu tradiciškai netrūks ir užsienio atlikėjų, vaizdingame gamtos kampelyje kelsiančių klubinių garsų bangas.

K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją

Bene ryškiausias vardas tarp jų – spalvingas serbių duetas „MĪMĪ x FY“, reziduojantis elitiniuose Mikono salos vakarėliuose. Išskirtiniu stiliumi bei ryškiomis asmenybėmis pasižyminčios atlikėjos dažnai sutinkamos ne tik klubų afišose, bet ir mados žurnalų puslapiuose.
Į Nidą neeiliniam savaitgaliui atvyks iš Melburno kilęs Dean Turnley. Australas garsėja nemenkos ištvermės reikalaujančiais setais. Šį pavasarį artistas pristatė kūrinį „Actin’ Tough“, iškart tapusį sensacija šokių aikštelėse visame pasaulyje.
Susiję straipsniai
Debiutuoja nauja grupės „Rondo“ daina

Debiutuoja nauja grupės „Rondo“ daina

E. Kučinsko pasirodymo metu – pirma tokia staigmena per 40 metų: scenoje pasirodė ne vienas

E. Kučinsko pasirodymo metu – pirma tokia staigmena per 40 metų: scenoje pasirodė ne vienas

G. Korsakaitė pristato dainą „Vėl į tave“: yra jausmų, kurių nepaaiškinsi logiškai

G. Korsakaitė pristato dainą „Vėl į tave“: yra jausmų, kurių nepaaiškinsi logiškai

Prie jo prisijungs taip pat ne vieną klubinį hitą sukūrę olandai Franc Fala ir Benja, platformos „Beatport“ pardavimų rekordininkas Bontan iš Didžiosios Britanijos bei Lietuvos publikai jau gerai pažįstamas estų duetas „Bombossa Brothers“.
Gausų svečių būrį pasitiks ilgamečiai „Anna Festival“ rezidentai Justy ir duetas „Sundu“, jau ne vienerius metus nuosekliai formuojantys šių renginių muzikinį charakterį.
FestivalisProgramaIgoris Kofas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.