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Debiutuoja nauja grupės „Rondo“ daina

2026 m. birželio 12 d. 12:36
Legendinė Lietuvos grupė „Rondo“ savo gerbėjams pristato naują kūrinį „Magija“. Kūrinys kviečia pasinerti į laikus, kai muzika skambėjo iš kasečių grotuvų, o vasaros vakarai buvo kupini romantikos, svajonių ir tikėjimo stebuklais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
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Pasak grupės lyderio Aleksandro Ivanausko-Faros, daina gimė stebint, kaip per pastaruosius dešimtmečius pasikeitė žmonių bendravimas, pažintys ir santykiai.
Muzikantas sako, kad šiandien gyvenimas vyksta gerokai greičiau nei anksčiau. Žmonės nuolat skuba, bendrauja trumpomis žinutėmis, o emocijoms ir tikriems pokalbiams dažnai lieka vis mažiau vietos. Anot jo, būtent apie gyvų akimirkų poreikį ir pasakoja naujoji daina.
„Ne apie konkrečią meilės istoriją, o apie tą sunkiai nusakomą jausmą, kai žmogaus gyvenime nutinka kažkas, kas ilgam išlieka atmintyje. Kartais užtenka vieno žvilgsnio, vieno vakaro ar vienos melodijos, kad gyvenime atsirastų magija. Būtent apie tai ir yra ši daina“, – sako A. Ivanauskas-Fara.

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Pasak jo, naujoji daina nėra bandymas sugrąžinti praeitį. Greičiau tai priminimas, kad technologijos gali keisti bendravimo formas, tačiau žmonių poreikis mylėti, svajoti ir patirti stiprias emocijas išlieka toks pat.
„Laikai keičiasi, bet jausmai nesikeičia. Manau, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime yra patyręs akimirką, kurią galėtų pavadinti magija“, – sako A. Ivanauskas-Fara.
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RondoDainaMuzika

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