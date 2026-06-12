G. Korsakaitė pristato dainą „Vėl į tave“: yra jausmų, kurių nepaaiškinsi logiškai

„Yra jausmų, kurių neįmanoma paaiškinti logiškai. Kai žinai, kad tikrai laikas išeiti, pamiršti, bet vis tiek grįžti. Kai sakai „ne“, bet išeina kitaip“, – paaiškina ji.
Gintarė šį jausmą įkūnijo naujoje dainoje ir vaizdo klipe „Vėl į tave“.
Pasak atlikėjos, daina gimė visiškai spontaniškai. Muzikos prodiuseris Benas Ivanovas pastebėjo Gintarę projekte „Naujas Hitas“ ir iškart suprato, kad ši daina skirta būtent jai. Atsiuntęs jai idėją, paklausė, ar norėtų drauge ją įgyvendinti. Gintarė nusprendė tokios progos nepraleisti. Juk kartais vienas „taip“ nuveda labai toli.
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Gintarė ir Benas kartu sukūrė tekstą, o vokalinį darbą užbaigė Dovydo Lazdinio įrašų studijoje.
„Tai tik pradžia. Esu įsitikinusi, kad ties šiuo vienu kūriniu mūsų darbai nesibaigs“, – prasitaria atlikėja, su B. Ivanovu rezganti dar vieną projektą.
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„Vėl į tave“ – tai ne įprasta pop stiliaus daina su nuspėjama melodine linija. Ji kvėpuoja. Bliuzo elementai, laisva melodija ir tai, kas šiuolaikinėje muzikoje tampa tikra retenybe: instrumentinis intarpas, kuris leidžia dainai tiesiog skambėti.
Kūrinio vizualizacija – atskira istorija. Gintarė jau seniai norėjo padirbėti su videografu Mantu Rutkausku-Syker, tačiau jųdviejų dienotvarkės vis nesutapdavo. Šį kartą viskas susidėliojo. Keturios valandos fotostudijoje, hipnotizuojantis blur efektas, šviesos, dūmai – ir vienas netikėtas herojus: paprasta gėlių vaza, kurią Mantas panaudojo kaip kūrybinį įrankį unikaliam efektui sukurti.
„Dabar galėsiu ją parduoti kaip meno objektą“, – juokiasi atlikėja.