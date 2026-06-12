Nors Žilvinas pirmą kartą šią dainą atliko prieš 20 metų, 2005-aisiais, atlikėjas neslepia – vis pagalvodavau, kad daina gera, žmonės ją mėgsta, bet man pačiam joje kažko trūko. Galiausiai nusprendžiau nebegalvoti, o imti ir perdaryti.
Simboliška, kad atnaujinta dainos versija pirmą kartą gyvai nuskambės būtent Klaipėdoje – birželio 13 dieną bare „Faksas“. Man ši daina ir miestas ypatingi tuo, kad ir aš pats, ir dainos autorius L. Žiulpa esame kilę iš Klaipėdos, todėl naujoji „Mano jausmai“ versija į sceną sugrįžta mieste, su kuriuo glaudžiai susijusi ir pati kūrinio istorija.
„Labai smagu naują dainos etapą pradėti būtent Klaipėdoje. Tikiuosi, kad klausytojai ją pamils iš naujo“, – sako Ž. Žvagulis.
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„Jau senokai jos nedainavau koncertuose. Žmonės vis paprašydavo, prisimindavo, o aš kažkaip vis rasdavau priežasčių jos neįtraukti į programą. Atrodė, kad kažko trūksta. Daina buvo gera, žmonėms patiko, bet aš užsispyręs ir negalėjau prisiversti jos dainuoti“, – atvirauja Žilvinas.
Pasak atlikėjo, mintis sugrįžti prie šio kūrinio kirbėjo jau kurį laiką, tačiau galutinį sprendimą nulėmė dar vienas klausytojų prašymas. „Paskutinį kartą gavau užklausą dėl šitos dainos ir parašiau savo prodiuseriui: viskas, perdarom. Jei žmonės jos nepamiršta po tiek metų, vadinasi, kažkas joje yra. Reikėjo tik surasti tokį skambesį, kuris patiktų ir man pačiam, o dabar aš žinau – man gavosi taip, kaip aš ir norėjau“, – šypsosi atlikėjas.
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„Bandėm įvairius variantus. Kartais atrodo, kad jau radai tai, ko ieškojai, o kitą dieną vėl viską keiti iš naujo. Bet toks jau tas kūrybinis procesas. Šį kartą norėjosi daugiau energijos, daugiau gyvybės. Dabar galiu pasakyti – man ji tikrai limpa“, – juokiasi Žilvinas.
Anot atlikėjo, „Mano jausmai“ yra tik viena iš daugelio idėjų, kurios pastaruoju metu sukasi jo galvoje.
„Dabar galvoje sukasi labai daug muzikinių idėjų. Vienos gimsta važiuojant automobiliu, kitos po koncertų, dar kitos tiesiog netikėtai ateina ryte išgėrus kavos. Su metais supratau, kad idėjų nemažėja – jų tik daugėja. Tiesiog ne visas spėji įgyvendinti“, – sako Žilvinas.
Atlikėjas neslepia, kad šiuo metu kūrybiniam procesui skiria daugiau dėmesio nei anksčiau ir vis dažniau peržiūri savo sukauptą muzikos biblioteką.
„Kartais paklausau senų įrašų ir pagalvoju – šitą dar galima padaryti kitaip. Ne todėl, kad buvo blogai, o todėl, kad šiandien viską girdi kitaip nei prieš dvidešimt metų. Muzika, kaip ir žmogus, keičiasi“, – šypsosi Žilvinas.
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