Palangos legenda „Rąžė“ švenčia 10 metų: sezoną pradeda nauju ritmu.

Originalioji kavinė neišliko, tačiau birželio 12-ąją dešimtmetį švenčia naujoji, atkurta erdvė.
Pasak „Rąžės“ vadovo, renginių organizatoriaus ir palangiškio Alberto Martinaičio, „Rąžė“ – neatsiejama kurorto dalis, sauganti begalę per dešimtmečius sukauptų istorijų ir nuotykių.
„Nostalgijos nubraukti nenorime – norime atgaivinti istoriją, ją saugoti ir kurti šią vietą kaip vieną pagrindinių miesto kultūros renginių erdvių. Norime, kad „Rąžė“ taptų vieta, kur rytą galima pradėti gardžia kava, dieną be jokio preteksto prisėsti su draugais, užsukti į įvairaus formato renginius ar tiesiog paskaityti knygą, o vakarais sugrįžti dėl elektroninės muzikos“, – sako legendinės „Rąžės“ vadovas.
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Anot Alberto, „Rąžės“ potencialas iki šiol nebuvo išnaudojamas visu pajėgumu. Todėl šiemet, jubiliejaus proga, vieta pirmą kartą bus gyva ir dienos metu – kai atsiskleidžia visai kitokia šios vietos energija.
„Rąžė“ iškilo maždaug septintajame dešimtmetyje. Tai buvo viena populiariausių susitikimų ir pasimatymų vietų, garsėjusi lauko terasa ir modernia architektūra. Tai viena ilgiausiai veikusių ir geriausiai žinomų kavinių vasaros sostinėje Palangoje.
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Sezono atidarymas, jubiliejinis savaitgalis ir dienos renginiai
Dešimtąjį gimtadienį „Rąžė“ švenčia birželio 12–13 dienomis. Jubiliejinio savaitgalio programos žvaigždė – Daniel Wang – Niujorke gimęs, Berlyne kuriantis DJ ir prodiuseris, žinomas kaip vienas įtakingiausių disco ir house muzikos vardų pasaulyje.
Birželio renginiai:
Birželio 12–14 d. – tatuiruočių pop-up: reziduoja meistrai.
Birželio 17 d. – „Rąžė rąžosi“: nemokama joga su vaizdu į jūrą ir grynu pajūrio oru „Ošia“ terasoje, vakare – komandinės beer pong varžybos.
Birželio 24 d. – „Rąžė rąžosi“: nemokama joga su vaizdu į jūrą ir grynu pajūrio oru „Ošia“ terasoje, vakare – komandinės beer pong varžybos.
Birželio 26 d. – „Comedy Casta“: Marius Čižauskas, Elias Martynenko, Motiejus Ivanauskas, Adomas Juška, Žilvinas Vingelis.
Birželio vakarai – su elektronine muzika
Be sezono atidarymo ir jubiliejaus, birželio vakarai „Rąžėje“ bus pažymėti ryškiais elektroninės muzikos renginiais:
Birželio 12 d. – 10-asis „Rąžės“ jubiliejus. Muzika rūpinasi: Jogaila, Aureja, Mario Moretti (vinyl), Daniel Wang.
Birželio 13 d. – 10-asis „Rąžės“ jubiliejus. Muzika rūpinasi tik ypatingomis progomis sugrįžtantys LOW HEIGHTS.
Birželio 18 d. – festivalis „OLE“. Muzika rūpinasi: Rolling Dynamite, Ugne Sync, Angelo’s Pizza.
Birželio 20 d. – festivalis „OLE“: dieną muzika skambės „Ošia“ terasoje ant jūros kranto, vakare persikels į „Rąžę“.
Birželio 24 d. – „Dieninė kultūra“ „Ošia“ terasoje ant jūros kranto. Muzika rūpinasi: Hades, Tourman, Jahmalas, Oyster, Daniel Ocean.
Birželio 26 d. – speciali „Rąžės“ renginių serija „Youngsters“, kurios metu scena atitenka dar tik pradedantiems, jauniems ir perspektyviems DJ: Ex&Future, Maksas, Eldar ir Martin Pleases.
Birželio 27 d. – svečiai iš Didžiosios Britanijos „Shedding Histories“. Muzika rūpinasi: Bena, Chameleonas, Vandorta, Jaime Rosso.
Nuo liepos kiekvieną vasaros ketvirtadienį „Rąžėje“ vyks minimalistinės elektroninės muzikos renginių serija „Minimal Mondays“.
Naujas legendinės „Rąžės“ gyvenimas
Per dešimtmetį naujoji, atkurta istorinė „Rąžė“ iš mažos pajūrio kavinės išaugo į vieną atpažįstamiausių elektroninės muzikos vietų Lietuvos pajūryje.
Šį, dešimtąjį, sezoną „Rąžė“ svečių lauks kasdien – čia vyks blusturgiai ir vintažo mugės, vietos kūrėjų renginiai, o atvykstantys galės mėgautis muzika, stand-up comedy vakarais, kino seansais, populiariais pokalbių formatais ir tattoo pop-up renginiais.
Informaciją apie renginius ir naujienas galima sekti „Rąžės“ „Instagram“ paskyroje.
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