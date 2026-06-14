Nepaisant lietaus – Vingrių skvere atsivėręs LATGA autorių pasaulis pritraukė šimtus lankytojų

Didžiulį namą primenančioje daugiaaukštėje konstrukcijoje ir šalia jos visą vakarą virė gyvenimas it bičių avilyje, nepaisant renginio pradžioje prapliupusio lietaus, kuris baigėsi tik renginiui įpusėjus. Skirtingai nei daugelyje kitų renginių, čia lankytojai buvo kviečiami ne tik stebėti, bet ir tapti kūrybos proceso dalimi.
Menas gimė lankytojų akyse
Lietuvos leidėjų asociacijos kuruojamame „Poetų kampe“ buvo galima siūlyti temas poetams ir stebėti, kaip gimsta eilėraščiai. Šiose dirbtuvėse savo talentą demonstravo visas būrys žinomų šalies poetų: Vitalija Maksvytė, Lina Buividavičiūtė, Linas Daugėla, Rūta Vyžintaitė, Sonata Paliulytė, Tadas Žvirinskis, Antanas A. Jonynas, Dainius Dirgėla, Tomas Petrulis, Aistis Žekevičius, Sara Poisson, Donatas Petrošius, Juozas Žitkauskas, Kristina Tamulevičiūtė ir kt.
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Luko Jakimavičiaus vitražų gamybos dirbtuvėse lankytojai galėjo patys išbandyti senąjį amatą, o Šarūno Matijošaičio tapybos performanse matyti, kaip Emilijos Karosaitės muzika virsta vizualiojo meno kūriniu.
Žiūrovus įsitraukti kvietė ir Evelinos Simanavičiūtės-Dujos performansas „Atsitiktinumo dispozityvumas“, vykęs paskutiniame scenos-namo aukšte. Čia taip pat buvo galima apžiūrėti gatvės menininko Timotiejaus Norvilos-Morfai skulptūrinę instaliaciją.
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Net 150 smalsuolių užsuko į Lietuvos kinematografininkų sąjungos organizuotą kastingą. Vieni tai priėmė kaip smagų nuotykį, kiti – kaip galimybę pirmą kartą žengti į kino pasaulį. Kas žino – galbūt vienam iš jų ši pažintis taps pirmuoju žingsniu į būsimą vaidmenį lietuviškame filme.
Didžiuliu traukos centru tapo „Hexa Cinema“ erdvė, kur virtualios realybės kino teatre lankytojai pasinėrė į filmų „Žaisti gyvenimą“ ir „Aš Lietuva – 2“ pasaulius. Prie renginio temos „Nusikelk į kitą pasaulį“ puikiai derėjo ir lauko ekranuose rodyta „Lithuanian Shorts“ parengta trumpametražių filmų programa „Trumpi filmai. Pasiklydę laike“.
Eilės lankytojų rikiavosi ir prie fotomenininko Tado Kazakevičiaus studijos, kur buvo įamžinami ne tik renginio dalyviai, bet ir žiūrovai.
Kitas fotomenininkas Mindaugas Meškauskas pristatė šlapio kolodijaus technika sukurtų LATGA autorių portretų parodą. Čia lankytojai galėjo ir patys tapti fotografijos eksperimento dalimi – susikurti savo portretus, derinant istorinius fotografijos procesus su šiuolaikinėmis technologijomis.
Netikėti pasirodymai ir performansai
Įspūdinga programa laukė ir į amfiteatrą atsuktoje scenoje bei erdvėje šalia jos.
Pirmasis į sceną išėjo muzikos autorius Liutauras Janušaitis, pristatęs elektroninės muzikos projektą „The String Theory“, po to sekė oficiali „Kultūros nakties“ atidarymo ceremonija, kurioje dalyvavo LATGA direktorė Laura Baškevičienė, „Kultūros nakties“ komunikacijos koordinatorius Rokas Šimkevičius ir Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos narys Vygintas Gasparavičius.
Iškart po oficialios atidarymo ceremonijos žiūrovų dėmesį prikaustė Klaipėdos menininko Beno Šarkos performansas. Kartu su pianistu Dariumi Mažintu jis sukūrė hipnotizuojantį reginį, kuriame netrūko nei įtampos, nei netikėtumo, mat pasirodymo metu scenoje jis naudojo peilius. Vėliau vakaro metu Benas Šarka prie šio rituališko performanso sugrįžo dar kartą, šįkart kartu su pianistu Luku Juškevičiumi.
Trumpai, bet įspūdingai savo eiles pristatė „Bazilisko“ leidyklai atstovaujantys poetai Greta Ambrazaitė, Simonas Bernotas ir Dominykas Norkūnas.
Vienu ryškiausių vakaro akcentų tapo Kauno šokio teatro „Aura“ pasirodymas. Birutės Letukaitės sukurta spektaklio „Ištrintos durys“ choreografija sužavėjo publiką ir ne vieną žiūrovą privertė sulaikyti kvapą stebint šokėjų kuriamą istoriją.
Šiltai publikos buvo sutiktas ir grupės „Ir visa tai kas yra gražu yra gražu“ projektas „Riga 8“. Šiame netikėtumų kupiname muzikiniame performanse muzikantai grojo ne tik tradiciniais muzikos instrumentais, bet ir skalbimo mašinomis. Jiems talkino šokėja ir aktorė Ara Šlipavičienė, suteikusi pasirodymui dar daugiau teatrališkumo ir ekspresijos.
Daug dėmesio sulaukė ir režisierės Barboros Skaburskės kartu su operos soliste Egle Radavičiūte, aktore Ieva Brike bei menininke Martyna Gudkovaite sukurtas performansas „Bu(i)tis“, kuriame susiliejo judesys, balsas ir ritmas.
Ypatingų publikos ovacijų sulaukė ir Šeiko šokio teatro spektaklis „Salos“. Agnijos Šeiko choreografijoje susipynė jautrus žmogiškų ryšių pasakojimas, emocinga judesio kalba ir įspūdinga atlikėjų energija, kuri nepaliko abejingų net ir po kelių valandų trukusio kultūros maratono.
Muzikinė vakaro programa taip pat stebino žanrų įvairove – nuo jaukaus akustinio Gamkos pasirodymo iki publiką šėlti įtraukusių SHWR, „Colours of Bubbles“, „Happyendless“ ir „Abudu“. Muzikinę programą užbaigė kompozitorių Mindaugo Urbaičio ir Marijos Paškevičiūtės elektroninės muzikos projektas „Acid City Live“.
Iki pat pirmos valandos nakties Vingrių skvere netrūko nei muzikos, nei pokalbių, nei šypsenų. Dar vieni „LATGA Autorių namai“ tapo įrodymu, kad kultūra nepriklauso nuo oro prognozių – net ir lietingą vakarą ji sugeba suburti šimtus žmonių bendrai patirčiai, kurioje telpa kūryba, smalsumas, bendrystė ir džiaugsmas. Būtent tokia atmosfera ir lydėjo šių metų „LATGA Autorių namus“ – atvirus visiems, ieškantiems gyvo susitikimo su menu ir jo autoriais.