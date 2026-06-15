Atšaukiamas lietuvių pamėgtas festivalis: „Tenka pripažinti, kad nepavyko“

Netikėta žinia pasirodė oficialioje „Bliuzo naktys“ „Facebook“ paskyroje.
„Bliuzų draugai,
Labai norėjome šį kartą rašyti apie naujus atlikėjus ir artėjančią vasarą prie Lūksto ežero. Deja, tenka pranešti kitą žinią.
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Pastaraisiais mėnesiais ieškojome įvairių sprendimų, mažinome planus ir biudžetą kaip buvome pernai žadėję, tačiau tenka pripažinti, kad nepavyko užtikrinti finansinių sąlygų, kurios leistų surengti festivalį taip, kaip jis nusipelno būti surengtas.
Todėl priėmėme sunkų sprendimą – 2026 metais „Bliuzo naktys“ neįvyks.
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Per daugiau nei tris dešimtmečius festivalis tapo kur kas daugiau nei muzikos renginiu. Čia gimė draugystės, grupės, istorijos ir tradicijos. Daugeliui mūsų pirmasis liepos savaitgalis jau seniai reiškia ne datą kalendoriuje, o vietą, į kurią norisi sugrįžti.
Nenorime organizuoti festivalio bet kokia kaina. Nenorime žadėti daugiau, nei galime ištesėti. Todėl šiandien renkamės sąžiningumą.
Ačiū visiems, kurie buvo kartu visus šiuos metus. Ačiū už pasitikėjimą, palaikymą ir tikėjimą „Bliuzo naktimis“.
Ar tai pabaiga? Šiandien atsakymo neturime.
Tačiau žinome viena – kol bus žmonių, kuriems „Bliuzo naktys“ reiškia daugiau nei koncertus, tol ši istorija bus gyva.
Todėl šiandien nesakome „sudie“. Sakome ačiū.
Su meile muzikai ir didžiuliu dėkingumu,
„Bliuzo naktys“, – rašė organizatoriai.
Taip pat paaiškėjo, kaip turėtų elgtis norintys grąžinti bilietus.
„P.s. Visi bilietai, įsigyti tiek 2025, tiek 2026 metų festivaliui, bus grąžinti. Žinome, kad daugelis jūsų bilietus saugojo ne vienerius metus ir kantriai laukė sugrįžimo. Tai pareikalaus laiko ir daug darbo, tačiau savo įsipareigojimus įvykdysime. Dėl bilietų grąžinimo prašome kreiptis paštu bilietai@bliuzonaktys.lt“, – rašoma pranešime.
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