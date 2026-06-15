Grupė „ba.“ išleido penktąjį albumą: „Atėjo beprotiškas įkvėpimas“

„Norėjosi ne kartoti tai, ką jau mokame, o ieškoti naujų kelių“, – sako „ba.“ kūrybinė siela ir balsas Benas Aleksandravičius.
Vietoj planuotų metų albumą sukūrė per keturis mėnesius
Naujasis „ba.“ albumas „MIXTAPE VOL. 1“ tapo savotišku kūrybiniu eksperimentu, kuriame grupė atsisakė dalies taisyklių, kuriomis vadovavosi anksčiau.
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Būtent dėl to albumas taip ir vadinasi, nes mixtape muzikoje reiškia eksperimentinę, laisvesnę kūrybą.
Nors iš pradžių grupė buvo nusiteikusi albumą kurti visus metus, kūrybinis procesas pasisuko netikėta linkme.
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„Viską padarėme per keturis mėnesius. Atėjo beprotiškas įkvėpimas – nuo ryto iki vakaro kiekvieną dieną gyvenome šiuo albumu“, – prisimena Benas.
Šįkart pats Benas ėmėsi albumo prodiusavimo ir kartu su grupės nariu Dominyku Babiku sukūrė muzikinį albumo pagrindą. Jame susilieja skirtingi žanrai, netikėti muzikiniai sprendimai, svečiai, samplai ir laisvesnis požiūris į tai, kuo gali būti „ba.“ muzika.
Pirmą kartą „ba.“ istorijoje – tiek daug svečių
Per ilgą grupės istoriją „ba.“ albumuose svečių beveik nebuvo. Iki šiol vienintelis ryškesnis išorinis indėlis buvo Andriaus Mamontovo įrašyta sintezatoriaus partija. Šįkart Benas sąmoningai nusprendė keisti nusistovėjusią tendenciją.
„Anksčiau norėjau, kad albumus kurtume ir įrašinėtume tik mes patys. Buvau gana uždaras šiuo klausimu. Bet man sukako trisdešimt, grupei artėja penkiolika metų ir tai yra penktasis mūsų albumas. Pagalvojau, laikas pabandyti kitaip“, – sako atlikėjas.
Taip atsirado ilgas sąrašas muzikantų, kuriuos Benas pakvietė prisidėti prie „MIXTAPE VOL, 1“. Albume išgirsite Beatos iš grupės „Mėlyna“ balsą, Jessica ir Milėja iš „Lietuvos balso“, instrumentais groja Vytautas Leistrumas iš „Solo Ansamblio“, Alanas Brasas iš „Katarsio“, Domas Strupinskas, DJ Mamania, Aurimas Rimeikis iš „Los Secretos de Pablo“ bei kiti muzikantai.
Įdomu tai, kad nė vienas iš jų prieš atvykdamas į studiją nebuvo girdėjęs kūrinių, prie kurių prisidės.
„Pirmą kartą dainas jiems paleisdavau jau studijoje. Vieni atliko mano parašytas partijas, kiti atnešė savo idėjų. Viskas vyko gyvo organizmo principu“, – pasakoja Benas.
Frazė, padiktavusi albumo mintį
Vienas netikėčiausių albumo momentų gimė ne muzikos studijoje, o teatre. Spektaklyje „Išvarymas“ aktorius Kęstutis Cicėnas, vaidindamas Beną, ištarė frazę: „Aš juk Benas, vieną dieną aš sugrįšiu.“
„Ji man taip įstrigo, kad iškart ją užsirašiau telefone“, – prisimena Benas.
Vėliau aktorius šią frazę įgarsino albume skambančiame kūrinyje „Vieną dieną“.
„Man atrodo, kad būtent ši frazė atrakino visą albumo esmę ir tai, apie ką jis iš tikrųjų yra“, – pasakoja Benas.
Anot atlikėjo, „MIXTAPE VOL. 1“ pasakoja apie pastarųjų metų gyvenimo etapą, naujas patirtis, keliones, miestus ir bandymą suprasti save nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Kartu su albumu šiandien pasirodė ir vaidzo klipas singlui „JDS“, kuris yra apie klubus ir Vilniaus naktinį gyvenimą.
„ba.“ – „JDS“:
Pirmą kartą „ba.“ tekstai gimė toli nuo Lietuvos
Nors frazė padiktavusi albumo temą atsirado Lietuvoje, „MIXTAPE VOL. 1“ tapo pirmuoju „ba.“ albumu, kurio didžioji dalis tekstų gimė užsienyje. Anksčiau Benas dainas rašydavo Lietuvos pajūryje ar atokiose sodybose, tačiau šįkart kurti dainų jis išvyko į Maroką.
„Išvykdamas bijojau, ar pavyks. Galvojau, kad po visų studijų ir muzikinių įrašų tiesiog pailsėsiu ir galbūt sukursiu porą dainų tekstų. Tačiau per dvi savaites parašiau beveik visus albumo tekstus“, – pasakoja jis.
Dainų tekstai gimė pačiose netikėčiausiose Maroko vietose – skateparkuose, baruose, paplūdimiuose, miesto gatvėse ar tiesiog sėdint ant bordiūro: „Maroke mokausi rašyti ne tik apie save ir savo jausmus, bet ir apie aplinką. Marokas mane tam labai įkvėpė.“
Tuo metu šalyje vyko Ramadanas, todėl nauji kultūriniai ir garsiniai potyriai persikėlė ir į albumą. Pirmasis kūrinys „5k. PAROJE“ pasakoja apie penkias kasdienes maldas bei Beno bandymą prisitaikyti prie visiškai kitokio gyvenimo ritmo.
Būtent šia daina „ba.“ ir užbaigė savo pasirodymą renginyje „Juodas Vilnius“ ir paskelbė apie paruoštą albumą. O jau po vidurnakčio galima buvo pasiklausyti ir visų „MIXTAPE VOL. 1“ dainų.
„ba.“ – „MIXTAPE VOL. 1“:
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