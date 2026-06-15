Palangoje įvyks vienos dienos festivalis: paaiškėjo, kokie užsienio atlikėjai pasirodys

Didžiausia dienos šokių aikštele Palanga virs liepos 25 d., o kartu su žinomais užsienio vardais, susirinkusiuosius šokdins ir geriausi house, disco-house muzikos atlikėjai iš Lietuvos: Cport Cistema x Hades, Oyster x Less Feeling, Lover Live ir Tušas (Mountak x Elboe x Une).
Vienas lietuvių pasirodymas taps išskirtine patirtimi. Kartu su DJ muzika skambės gyvas instrumentalas ir vokalas. Kuris pasirodymas bus reta elektroninės muzikos kolaboracija su gyvai atliekama muzika neatskleidžiama – tai virs staigmena festivalio bendruomenei.
Pasak festivalio sumanytojo ir organizatoriaus Alberto Martinaičio, šių metų vardai – kelerių metų įdirbio ir aiškaus muzikinio identiteto rezultatas.
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„VAYUS visada buvo apie kokybę. Šiemet turėsime tris labai ryškius atlikėjus iš užsienio, kurių darbas ne tik gerbiamas industrijos, bet ir formuoja tai, kaip skamba šiandienos elektroninė muzika.
Marcellus Pittman, Move D ir Paula Tape yra tokio kalibro atlikėjai, kurie groja arba pagrindiniuose Europos festivaliuose, arba uždarose, kartais net nišinėse underground erdvėse. VAYUS jie gros dienos šokių formate, Palangos pajūryje. Tai labai retas, beveik intymus formatas tokio lygio atlikėjams. Būtent dėl to jie ir norėjo atvykti“, – sako A. Martinaitis.
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Pasak VAYUS muzikinės programos vadovo Jono Austrevičiaus, Marcellus Pittman – visiška iš Detroito kilusi legenda, 3 Chairs kolektyvo, kuriame taip pat groja Theo Parrish, Rick Wilhite ir Moodymann, narys.
„Tai tas Pittman, už kurio plokšteles kolekcionieriai pasiryžę pakloti triženkles sumas. Berghain’e, Dekmantel’yje ir Robert Johnson’e jo setai laikomi DJ amato etalonu. Marcellus Pittman išsiskiria dėmesiu vinilui, soul melodijai ir hipnotiniam grūvui. Lietuvoje tai skambės pirmą kartą“, – teigia programos vadovas J. Austrevičius.
Move D (David Moufang) – vokiečių elektroninės muzikos legenda, kurio diskografija apima tris dešimtmečius ir tokias leidyklas kaip Warp, Modern Love, Workshop, Smallville, Running Back ir Source Records – pastaroji dar 90-aisiais įkurta jo paties.
„Move D muzikinė istorija siekia 60-uosius, apima džiazą, psichodelinį roką, soulą ir ankstyvąją elektroninę muziką. Šiandien jis – vienas mylimiausių šiuolaikinės elektroninės muzikos atstovų ir vienas svarbiausių vardų house muzikos scenoje. Ir kaip prodiuseris, ir kaip išties savitas DJ.
Jo įrašų pamatas – house muzikos tradicija, tačiau kaskart ji pateikiama taip, kad ir ilgamečiai gerbėjai, ir tie, kurie su Move D susiduria pirmą kartą, lieka nustebinti. Marcellus Pittman’ą ir Move D sieja tai, kad bet kuriame festivalyje, kur jie pasirodo, jų grojimas tampa renginio epicentru“, – sako VAYUS programos vadovas.
Paulą Tape atstovauja viena ryškiausių Europos elektroninės muzikos agentūrų – Berlyne įsikūrusi Temporary Secretary (TS), kuruojanti tokius pasaulinio garso house ir techno scenos vardus kaip HVOB, Dixon, Âme, Jimi Jules, Acid Pauli ir Axel Boman.
„Paula Tape – ryškiausia naujosios kartos VAYUS programos atstovė. Prieš tris metus ji tapo pirmąja Čilėje gimusia BBC Radio 1 rezidente, o prieš porą metų išleido savo debiutinį Essential Mix. Jos grojimas pasižymi laisve, eklektika, eksperimentais, įkvėptais jos ankstyvosios, indie muzikos grupių būgnininkės, karjeros. Pasaulinėse šokių aikštelėse ji išsiskiria savitu stiliumi, kuriame underground šokių muzika persipina su sunkiai apibūdinamais synth house skambesiais“, – sako J. Austrevičius.
Lietuvos House atlikėjų pasirodymai – B2B kolaboracijose
Šiemet nei vienas Lietuvos atlikėjas į VAYUS sceną nelips vienas – visi gros sąmoningai sudarytomis B2B kolaboracijomis.
„B2B (angl. back-to-back) pasirodymas elektroninės muzikos kontekste – tai formatas, kuriame scena ir jos įranga vienu metu dalijasi du ar daugiau didžėjų. Jie groja kūrinius pakaitomis – vienam atlikėjui sugrojus kūrinį, sekantį kūrinį parenka jau kitas atlikėjas. Taip bendro darbo principu spontaniškai kuriamas muzikinis realios akimirkos rezultatas“, – sako VAYUS organizatorius A. Martinaitis.
Toks formatas, pasak VAYUS sumanytojo, yra savita kalba: vienas atlikėjas užveda, kitas perima, trečias sustiprina – taip klausytojui sukuriama gyva, kintanti ir neatsikartojanti muzikinė kelionė.
„B2B – tai pokalbis, kartais net karšta diskusija tarp dviejų ar trijų muzikinių pasaulių, kurie susitinka scenoje ir gyvai, prieš auditoriją randa bendrą kalbą. Dienos šviesoje formatas sustiprėja – galima ir matyti, ir girdėti, kaip atlikėjai vienas kitą užveda, rodo kryptį, vienas kitam atsako. Tokie pasirodymai turi visai kitokį gyvybingumą“, – sako A. Martinaitis.
VAYUS – Palangoje vyksiantis dienos šokių festivalis, šalyje pionieriškai puoselėjantis šį formatą jau aštuonerius metus. Kokybiškos muzikos šventė šiemet vyks liepos 25 d., šeštadienį, ir truks lygiai 12 valandų – nuo vidurdienio iki vidurnakčio.
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