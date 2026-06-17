Aiškėja naujos detalės apie „Pitbull“ koncertą Kaune: gerbėjai jau kuria pasaulinį fenomeną

Skelbiama, kad į Kauną atlikėjas atvyksta ne vienas – scenoje taip pat išvysime legendinį reperį Lil Jon. Beveik neabejojama, kad viena didžiausių vakaro intrigų taps dar praėjusį penktadienį pristatytas naujausias jų bendras kūrinys „Satalanaaa“, kuris vos per kelias dienas surinko daugiau nei 1,8 mln. perklausų „YouTube“ platformoje.
Neseniai prasidėjęs „Pitbull“ koncertinis turas socialiniuose tinkluose ir arenose jau dabar kuria tikrų tikriausią fenomeną. Tūkstančiai gerbėjų į koncertus atvyksta pasipuošę legendiniu atlikėjo įvaizdžiu – plikėmis, juodais kostiumais ir tamsiais akiniais. Ši tendencija jau dabar tapo neatsiejama „Pitbull“ koncertų dalimi ir sulaukė didžiulio dėmesio visame pasaulyje. Tikimasi, kad ir Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus galima išvysti įspūdingą vaizdą, kai tūkstančiai gerbėjų vieningai įsikūnys į „Mr. Worldwide“ personažą.
„Pitbull“ – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez per daugiau nei du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop, hiphopo ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo hitai ne kartą pasiekė aukščiausias „Billboard Hot 100“ pozicijas, o jo kūryba surinko milijardus perklausų įvairiose platformose.
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Per savo karjerą atlikėjas išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 milijonus albumų ir per 100 milijonų singlų kopijų. Vien „YouTube“ jo vaizdo klipai peržiūrėti daugiau nei 15 milijardų kartų.
Pitbull yra dirbęs su ryškiausiomis pasaulio muzikos žvaigždėmis – Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Kesha, Ne-Yo, Enrique Iglesias, Shakira, Usher, Akon, Marc Anthony, Sean Paul ir daugybe kitų atlikėjų. Tarp jų ir Lil Jon, kuris liepos 31-ąją taip pat žengs į didžiausio stadiono Baltijos šalyse sceną.
Praėjusiais metais „Pitbull“ surengė itin sėkmingas gastroles Europoje, kur bilietai į didžiausias arenas buvo išpirkti akimirksniu. Vien Londono O2 arenoje atlikėją stebėjo 20 tūkstančių susirinkusiųjų gerbėjų.
Liepos 31 d. Kauno Dariaus ir Girėno stadione žiūrovai turės galimybę tapti vieno didžiausių šios vasaros muzikos įvykių dalimi ir gyvai išvysti pasaulinio lygio šou, iki šiol matytą tik didžiausiose Europos ir Šiaurės Amerikos arenose.
„Pitbull“ koncertą Lietuvoje pristato didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.