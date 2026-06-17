Atlikėja Angelou pristato vasarišką singlą „PERLAI GINTARAI“: vaizdo klipe atsiskleidė naujomis spalvomis

Po paskutiniojo išleisto albumo „RODEO“ atlikėja nusprendė naujo kūrybos etapo neįsprausti į iš anksto apibrėžtus rėmus. Užuot ieškojusi aiškios krypties, ji leido muzikai vystytis natūraliai – būtent taip jos kūryboje ėmė rastis daugiau lengvumo ir greitesnio tempo skambesio.
„Pamažu pajutau, kad vis dažniau linkstu prie greitesnio tempo kūryboje. Taip gimė ir dainos „PERLAI GINTARAI“ idėja, kuri buvo įkvėpta „Miami bass“ žanro muzikos“, – pasakoja atlikėja.
Pasak jos, dainos emociją ir idėją, kuri sukasi aplink „paleidimo“ jausmą, padiktavo būtent pradinė instrumentinė kūrinio versija, kuri dainą pripildė dar daugiau lengvumo.
„Dainoje norėjosi tą pradinį jausmą naudoti kaip atspirties tašką, o toliau istoriją kurti leidžiant sau pafantazuoti. Lygiai taip pat ir klipe norėjome realius elementus maišyti su lengvu siurrealizmu. Manau, kad tai leido ir padėjo dainos pasaulį ir jausmą perteikti įvairiapusiškiau“, – teigia Angelou.
Šviesesnis naujosios dainos skambesys atspindi ir dabartinę Angelou kūrybinę būseną. Po gerokai tamsesnio ankstesnio albumo ji sako natūraliai pradėjusi ieškoti naujų muzikinių atspalvių.
Klipe – net 8 skirtingi įvaizdžiai
Prie „PERLAI GINTARAI“ kūrybos prisidėjo atlikėjas ir dainų autorius Benas Kukenys ir Tomas Narkevičius, geriau žinomas sceniniu vardu Free Finga.
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Instrumentinė kūrinio versija iš pradžių buvo kuriama B. Kukenio albumui, tačiau muzikantui nusprendus jos nenaudoti, jis pasiūlė Angelou patikusį instrumentalą išplėtoti savaip. Atlikėjos teigimu, vėliau prie kūrybinio proceso prisijungęs Free Finga dainoje atskleidė dar daugiau dinamikos.
„Su Benu ir Tomu esame seniai pažįstami, todėl visas kūrybinis procesas buvo lengvas, smagus ir atpalaiduojantis. Ne kartą pagalvojau, kad dirbu su svajonių komanda“, – sako atlikėja.
Dainos nuotaiką vizualiai apipavidalino režisierės Justės Urbonavičiūtės sukurtas vaizdo klipas, kuriame kasdienybės vaizdiniai persipina su siurrealistiniais elementais, ryškiomis spalvomis ir žaismingais simboliais. Įdomu tai, jog klipo filmavimo metu Angelou pakeitė net aštuonis kostiumus.
„Norėjome išlaikyti nerūpestingumo jausmą bei ryškią, vasarišką spalvų paletę. Įkvėpimo ieškojau filmuose „Heathers“ ir „Friday“, o vonios sceną iš dalies įkvėpė mūsų abiejų su Andželika mėgstamas ikona tapęs filmas „Pretty Woman“, – pasakoja režisierė.
Pasak J. Urbonavičiūtės, vaizdo klipe žiūrovai gali išvysti ir mažiau pažįstamą Angelou pusę – žaismingą, ironišką ir nevengiančią humoro.
„Andželiką pažįstu kaip puikų humoro jausmą turinčią, žaismingą asmenybę, todėl labai džiaugiuosi, kad klipe leidome atsiskleisti šioms jos savybėms“, – sako ji.
Kūrinį „PERLAI GINTARAI“ klausytojai jau dabar gali rasti skaitmeninėse muzikos platformose, o jo vaizdo klipą – išvysti „YouTube“ kanale.