„Darside“ koncertą Vilniuje apšildys vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės scenos vardų

„Paskutinis mūsų kartas Vilniuje buvo magiškas, laisvas, o publikos jausmas buvo nuostabus“, – sako „DARKSIDE“ narys Dave’as Harringtonas. Į Vilnių grupė sugrįžta po ilgesnės pertraukos.
D. Harringtonas sako iki šiol ryškiai prisimenantis ankstesnį grupės pasirodymą Lietuvos sostinėje. „Labai laukiu sugrįžimo. Praėjo daug laiko nuo tada, kai grojome Vilniuje, bet paskutinį kartą prisimenu labai aiškiai. Tai buvo magiškas, laisvas vakaras, publikos jausmas buvo nuostabus. Man atrodo, tada išvykome jau auštant, todėl tikiuosi, kad šįkart turėsiu šiek tiek daugiau laiko pabūti mieste. Jei kas turite maisto rekomendacijų – parašykite man“, – juokauja muzikantas.
Pasak jo, Vilniaus koncerto programa nebus paremta vien naujausiu grupės albumu „Nothing“. Pastaruoju metu „DARKSIDE“ koncertuose daug vietos skiria visam savo kūrybos katalogui. „Grojame naujas senų kūrinių interpretacijas, daug improvizuojame, taip pat atliekame kūrinius iš „Nothing“. Galbūt Vilniuje pagrosime ir visiškai naujų dainų“, – sako D. Harringtonas.
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Šįkart „DARKSIDE“ į sceną lips kaip trio: kartu su Nicolás Jaaru ir Dave’u Harringtonu pasirodys Tlacaelis Esparza. Naujausia grupės kūryba dar labiau išplečia jos skambesio ribas – tarp elektronikos, psichodelikos, lėto roko įtampos, gyvo ritmo ir netikėtų stilistinių posūkių.
Valdovų rūmų Didžiajame kieme „DARKSIDE“ muzika skambės rūmų architektūros apsuptyje, po atviru vasaros dangumi. Pasak D. Harringtono, tokios vietos neišvengiamai keičia ir patį pasirodymo pojūtį. „Aplinka visada veikia tai, ką darome. Tokios erdvės gali mus nukreipti ten, kur patys galbūt nebūtume pasukę. Nekantrauju pajusti, kur tai mus nuves šįkart“, – teigia jis.
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Prieš „DARKSIDE“ į sceną stos vienas ryškiausių Lietuvos elektroninės scenos kūrėjų Liudas Lazauskas-Roe Deers. Jo specialus DJ setas taps subtilia įžanga į pagrindinį vakaro koncertą. „Esu šios grupės fanas nuo pat pirmųjų jos leidinių. Džiaugiuosi galėdamas dalintis viena scena su tokiais kūrėjais ir dar Valdovų rūmuose“, – sako Liudas Lazauskas-Roe Deers.
Šiam vakarui jis ruošia lėtesnę, atmosferiškesnę savo muzikinės kolekcijos pusę. „Tai bus puiki proga pagroti tai, kas dažniausiai naktimis lieka neištransliuota – lėta ir subtili grojaraščio pusė. Lengva įžanga prieš „tamsiąją pusę“, – apie būsimą DJ setą pasakoja jis.
L. Lazauskas-Roe Deers atkreipia dėmesį, kad naujausias „DARKSIDE“ albumas „Nothing“ atveria kitokią grupės kūrybos kryptį. „Jame susipina ne tik jiems įprastas skambesys, bet jį papildo surf roko ar net kantri muzikos elementai. Be to, šiuo metu grupę papildė naujas narys, tad manau, naujų potyrių tą vakarą tikrai netrūks“, – sako jis.
„DARKSIDE“ – tai Nicolás Jaaro ir Dave’o Harringtono pradėtas projektas, žinomas dėl savito elektroninės muzikos, psichodelinio roko, improvizacijos ir lėtos, hipnotizuojančios įtampos derinio. Grupės koncertai dažnai apibūdinami kaip gyvi, kintantys ir nenuspėjami, o jų muzika scenoje įgauna naujas formas. Vienintelis „DARKSIDE“ koncertas Baltijos šalyse vyks liepos 14 d. Valdovų rūmų Didžiajame kieme.