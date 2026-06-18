„Yaga Gathering“ muzikos programoje – atlikėjai nuo Meksikos iki P. Korėjos

„Yaga Gathering“ programoje nėra atsitiktinių elementų – viską apgalvojame iki detalių, o svarbiausia yra tai, kad visi esame ypatingai žingeidūs muzikai bei nenustojame kurstyti to smalsumo. Ir tai atsispindi programoje“, – sako muzikos kuratorius Nerijus Damaševičius, o jo kolega Paulius Kamblevičius priduria: „Mūsų filosofija – pirmiausiai pristatyti Lietuvoje dar nesilankiusius atlikėjus, o tuomet programoje prie jų prijungti vietinius vardus.“
Intensyviausia scena
Kiekviena „Yaga Gathering“ scena – su savita filosofija, dedikuota skirtingoms nuotaikoms ar net skoniams. „Valley“ scenos kuratorius P. Kamblevičius įsitikinęs, kad ji privalo būti pati intensyviausia. „Mano kryptis – energija ir aukštas tempas, užkabinantis ir nepaleidžiantis nuo pradžios iki pabaigos. Šiemetinė „Valley“ programa išsiskiria dar rimtesniais vardais ir tarptautine įvairove – nuo Meksikos iki Pietų Korėjos.“
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„Visuomet ieškau balanso tarp gyvų ir DJ pasirodymų, tarp Lietuvos scenos ir tarptautinių vardų, tarp jau įsitvirtinusių kūrėjų ir tų, kurie dar tik formuoja savo garsą. Beje, daugelis šiemetinių mano kuruojamos scenos atlikėjų gros iš vinilinių plokštelių. Tai – labai tikra ir intymu“, – atskleidžia P. Kamblevičius.
Paklaustas apie pagrindinius „Valley“ vardus, kuratorius šypsosi, kad jam – jie visi pagrindiniai, o sudarant programą svarbiausia, kad kiekvienas atlikėjas įneštų skirtingą, bet labai aiškų charakterį. „Festivalio tema kasmet keičiasi, tad ir pats stengiuosi kaskart dėlioti kuo įvairesnę programą, o kiekvienas atrinktas artistas turi savo vaidmenį bendroje tėkmėje – vieni kuria įėjimą į būseną, kiti ją išplečia, treti išveda į kulminaciją.“
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Ištakos
„Yaga Gathering“ ištakose svarbų vaidmenį vaidino trance muzika, tad ir „Duskwood“ scena turi, ko gero, ištikimiausių gerbėjų ratą. Jos kuratorius Tadas Majeris pastebi, kad tokia ištikimybė – ir palengvinimas, ir apsunkinimas tuo pat metu, nes šiai scenai auditorija turi aiškiausius lūkesčius. „Norisi patenkinti publiką, tačiau kartu įnešti kažką naujo, kartais šiek tiek nukrypstant nuo standartinio žanro suvokimo.“
Tad šiemet be labiau tradicinio psy trance atstovų „Krapul“ (Prancūzija) ar „Inzect“ (Švedija), T. Majeris į programą įtraukė ir mažiau žanro apibrėžimą atitinkančių atlikėjų. „Pavyzdžiui, „A Strange Wedding“ iš Prancūzijos, ko gero, nepavadintum psy trance atlikėju, bet jo kuriami garsai tikrai verčia panirti į transą – būseną, kai pamiršti, kad egzistuoja laikas.“
„Yra prikurta daugybė panašios muzikos, o mano tikslas – surasti tokią, kuri turi kažką įdomesnio. Štai kad ir „Necropsycho“ iš Brazilijos – kartais vidury pasirodymo šis atlikėjas gali įmesti kokį nors brazilišką organic stiliaus kūrinį ir po jo vėl ramiausiai grįžti į savo stiliaus traukinį. Nėra daug žmonių, kurie galėtų šitaip laviruoti, todėl man labai įdomu atrasti ir publikai parodyti tuos, kurie turi kažką savito.
Be cinkelio į mano kuruojamą programą sunkiai pateksi, – šypsosi T. Majeris ir apibendrina, ko šiemet tikėtis „Duskwood“ scenoje. – Pirma diena bus gilesnė, antra – labai energinga, o trečiąją bus visko, bet užbaigsime su šviesa ir šilta emocija – goa trance atlikėju.“
Ramybė su prieskoniais
„Pinegrove“ scenos kuratorius Nerijus Damaševičius jos programą apibūdina kaip chillout su šiuolaikinės elektroninės muzikos inkliuzais. „Per daugybę šios scenos formavimo metų supratome, kad ūžiančiame festivalyje žmogus į ją turi ateiti truputį nurimti, bet ne užmigti – muzika čia nėra tik fonas. Mano tikslas – atrasti balansą, kad čia atėję apsidžiaugtų ir išrankūs melomanai, ir tie, kurie muzika galbūt giliai nesidomi, bet tikrai sau kažką atras. „Pinegrove“, ko gero, yra plačiausia savo stilistika, joje yra visko: ir chillout, ir downtempo, ir minimal.“
„Labai myliu šią sceną – ji nėra energinga, bet ją dėliodamas, įterpiu švelnius mini sprogimus. Atlikėjai ir tendencijos keičiasi kasmet, o aš sau išsikeliu papildomų iššūkių – pavyzdžiui, kiekviena diena turi turėti savo spalvą. Tad šiemet ketvirtadienis bus tolygesnis, kiek tamsesnis, penktadienis – labiau kviečiantis, su daugiau vokalo, o šeštadienis – gilesnis ir judresnis. Tikiu, kad nuoseklumas dėliojant programą – labai svarbus net ir tokiame judriame formate kaip festivalis, kai žmonės nuolat juda tarp scenų“, – pasakoja N. Damaševičius.
„Nors nuoseklumas – svarbu, bet būna, kad tiesiog labai užsinori kurio nors atlikėjo, – šypsosi „Pinegrove“ kuratorius. – Šiemet taip nutiko su „Elektrus Erektus“ iš Suomijos – pamaniau, reikia pipiriuko, o šis atlikėjas – kitoks, šiek tiek pankas. Taip pat labai džiaugiuosi šiemet pakvietęs „Formant Value“ iš Italijos, „UH“ ir „Caldera“ iš D. Britanijos ir, žinoma, didžiausią šiemetinį „Pinegrove“ scenos vardą – „Perila“ iš Vokietijos.“
„Beje, vienas įdomiausių muzikos kuratoriaus darbo aspektų – anksčiau atrasti vardus, kurie po kelių metų sužiba pasauliniu mastu. Tuomet gera sakyti: „Ai, gi „Yaga“ festivalyje jis ar ji jau lankėsi before it was cool“, – šypsosi N. Damaševičius.
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