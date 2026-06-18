J. Pečeliūnas į šipulius sudaužė televizorių: paaiškėjo, kas nutiko

Nors gerbėjai jau yra girdėję Justo dainų, iki šiol jos visos pasirodydavo tik humoro forma. Šis kartas – visiškai kitoks, mat tai pirma daina kūrėjo karjeroje, kurioje nelieka jokių išgalvotų veikėjų. Paklaustas, kas paskatino išbandyti jėgas popmuzikos žanre, Justas išlieka sau būdingai atviras, o jo motyvas – tiesus ir aiškus: „Viskaslabai paprasta – aš tiesiog išmokau dainuoti, tai dabar ir išleidžiu dainą.
Įdėjau laiko, pastangų, kaimynai už sienos jau kurį laiką nebesiskundžia, o vokalo mokytoja patvirtino, kad į natas pataikau. Tai dabar reikėjo visą šitą naują įgūdį kažkaip oficialiai įamžinti. Negi laikysi tokį talentą paslaptyje nuo pasaulio?“ – juokiasi J. Pečeliūnas.
Nors pati daina spinduliuoja lengva nuotaika, jos muzikinis užtaisas – itin galingas. Kūrinį Justui padėjo sukurti televizijos projekte sutikti choristai, per pastaruosius mėnesius tapę itin gerais jo draugais. Kadangi tikros bičiulystės veltui švaistyti negalima, dainos kulminacijoje subtiliai, bet galingai bei jausmingai uždainuoja ir visas klausytojų pamiltas Purpurinis choras.
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Kartu su daina pristatomas ir vaizdo klipas, prie kurio išpildymo noriai prisidėjo būrys draugų. Kadangi kūrybinis procesas vyko artimoje ir pasitikėjimo pilnoje aplinkoje, Justas pats natūraliai prisiėmė režisieriaus vaidmenį – sugalvojo pirminę klipo idėją, parašė scenarijų bei vėliau pats sėdo prie galutinio montažo darbų.
Ekranuose žiūrovų laukia viena itin intriguojanti bei vizualiai stipri scena – dramatiškas televizoriaus sudaužymas į šipulius. Pasak Justo, tai simbolinis praeities etapų paleidimas, kurį geriausia išvysti savo akimis. „Kai paleidi nepavykusius santykius, kartais reikia kažką paleisti ir į ekraną“ Naujasis kūrinys ir vaizdo klipas „Tiek To“ jau pasiekiamas visose muzikos klausymosi platformose bei „YouTube“ kanale.
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