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Kaune – tūkstantinė gerbėjų minia: plūdo į pasaulinio garso grupės „Black Eyed Peas“ koncertą

2026 m. birželio 18 d. 20:31
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Kauną užplūdo melomanai – visi jie skubėjo į „Žalgirio areną“, kur koncertą paruošė pasaulinio garso grupė „Black Eyed Peas“.
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Prieš arenos dar prieš renginį būriavosi minios žmonių, kurie nekantriai laukė gyvai išgirsti visame pasaulyje pamėgtus hitus.
Tai ne pirmas kartas, kai garsi grupė pasirodo Lietuvoje. Į šalį jie sugrįžo po daugiau nei 20 metų pertraukos.
„Black Eyed Peas“ susikūrė 1995 m. Los Andžele. Jo nariai yra gerai žinomi dainininkai will.i.am, apl.de.ap ir Taboo.

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Per savo karjerą R&B, repo ir hip hopo stiliumi kurianti grupė tapo viena ryškiausių ir sėkmingiausių pasaulyje.
Nuo jų 2003 m. albumo „Elephunk“ sėkmės grupė pardavė daugiau nei 18 mln. albumų kopijų, bei 9 mln. singlų kopijų.
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