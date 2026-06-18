Kaune – tūkstantinė gerbėjų minia: plūdo į pasaulinio garso grupės „Black Eyed Peas“ koncertą

Prieš arenos dar prieš renginį būriavosi minios žmonių, kurie nekantriai laukė gyvai išgirsti visame pasaulyje pamėgtus hitus.
Tai ne pirmas kartas, kai garsi grupė pasirodo Lietuvoje. Į šalį jie sugrįžo po daugiau nei 20 metų pertraukos.
„Black Eyed Peas“ susikūrė 1995 m. Los Andžele. Jo nariai yra gerai žinomi dainininkai will.i.am, apl.de.ap ir Taboo.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Per savo karjerą R&B, repo ir hip hopo stiliumi kurianti grupė tapo viena ryškiausių ir sėkmingiausių pasaulyje.
Nuo jų 2003 m. albumo „Elephunk“ sėkmės grupė pardavė daugiau nei 18 mln. albumų kopijų, bei 9 mln. singlų kopijų.
The Black Eyed PeasgrupėKoncertas
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