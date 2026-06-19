Dainininkė iš pradžių buvo paskelbta viena pagrindinių festivalio žvaigždžių, turėjusių pasirodyti liepos 23 dieną Baku mieste.
Tačiau netrukus po organizatorių pranešimo pasipylė kritika dėl festivalio programoje esančių Rusijos atlikėjų, kurie anksčiau buvo siejami su vieša parama Rusijos karui Ukrainoje.
Tarp renginio dalyvių buvo paskelbti tokie atlikėjai kaip Ani Lorak, Jigan, „Artik & Asti“, Yegor Creed, Irina Dubtsova, Stasas Michailovas ir Alsou. Dalis jų taip pat yra dalyvavę „Eurovizijos“ dainų konkurse.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Vos paskelbus apie Daros dalyvavimą, socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė neigiamų reakcijų, ypač iš ukraieniečių ir „Eurovizijos“ gerbėjų.
Kritikai teigė, kad pasirodymas renginyje, kuriame dalyvauja su Rusijos pramogų industrija siejami atlikėjai, yra netinkamas sprendimas tebesitęsiant karui Ukrainoje.
Susiję straipsniai
Didėjant visuomenės spaudimui ir diskusijoms internete, atlikėja nusprendė pasitraukti iš festivalio programos. Skelbiama, kad ji nebedalyvaus liepos 23 dieną numatytame renginyje.
Nepaisant kilusio skandalo, „Dream Fest“ organizatoriai neketina keisti festivalio planų. Renginys vyks pagal numatytą programą nuo liepos 23 iki 26 dienos „Sea Breeze Resort“ komplekse Baku mieste. Organizatoriai anksčiau skelbė, kad festivalyje pasirodys daugiau nei 50 atlikėjų iš įvairių pasaulio šalių.
Daros sprendimas pasitraukti iš renginio tapo viena labiausiai aptariamų pastarųjų dienų temų tarp „Eurovizijos“ gerbėjų bendruomenės ir dar kartą parodė, kokį jautrų atgarsį tarptautinėje muzikos industrijoje vis dar kelia Rusijos karo Ukrainoje tema.
Bulgarijanugalėtojaskandalas
Rodyti daugiau žymių