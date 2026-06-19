DJ Matto ir Geleibra pristato naują dainą: kai elektronika susitinka su lietuviška liaudies dvasia

„Elektroninėje muzikoje etniniai motyvai skamba beveik visais atvejais gerai. Mintyse visąlaik turėjau kryptį, link kurios norėjau pasukti šį kūrinį – ir girdint finalinį produktą, matau, kad projektas labai pavyko,“ – sako DJ Matto.
Mintį sujungti liaudies dvasią su elektronine muzika DJ Matto puoselėjo jau seniai. Atėjus laikui, idėją pasidalino su Geleibra – ir viskas, tarsi nulemta – pavyko iš pirmo karto. Dainininkė prisėdo prie mikrofono be jokio iš anksto parašyto teksto ar sudėliotos melodijos – ir pirmojo bandymo metu įdainavo vokalinę liniją, kuri liko galutinėje versijoje beveik nepakitusi. Muzikos pasaulyje tai nutinka retai.
„Prisėdusi prie mikrofono neturėjau nei aiškios temos, nei iš anksto parašyto teksto – tik tam tikrą jausmą. Norėjosi sukurti kažką mistiško, tarsi tarp sapno ir realybės. Žodžiai pradėjo dėliotis labai natūraliai, beveik be pastangų,“ – pasakoja Geleibra.
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Tekste gausu gamtos, ugnies, judesio ir simbolikos. Geleibra „Raganą“ apibūdina kaip kūrinį, kurį labiau jaučia nei supranta: „Atrodo, kad joje slypi kažkas daug didesnio – ji tarsi ritualas, kelionė ar būsena, kurioje susipina artumas ir paslaptis.“
Kalbėdami apie kūrinį, atlikėjai taip pat paatviravo ir apie savo bendros kūrybinės kelionės pradžią. Bendradarbiavimas tarp DJ Matto ir Geleibros, pasak pačių muzikantų, prasidėjo per bendrus muzikinius projektus, o pirmasis jų dueto kūrinys „Audra“ tapo pamatu naujam žingsniui. Pasak atlikėjų – dirbti kartu buvo lengva ir natūralu: idėjos greitai virsdavo sprendimais, o kūrybinis dialogas klostėsi be trinties. Įdomu tai, kad abu artistai iki šiol nėra susitikę gyvai – visas kūrybinis procesas vyko nuotoliniu būdu.
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„Labai lengvai dirbosi su Gabriele – kūrėme be jokių principų, kai reikėjo, abu darėme korekcijas dėl gero bendro skambesio, o dažnu atveju idėjos tiesiog paprasčiausiai sutapdavo,“ – sako DJ Matto.
Paklausti apie dirbtinio intelekto panaudojimą muzikoje, atlikėjai atskleidė, kad dainos viršeliui buvo pasitelktas dirbtinis intelektas – Geleibra „paskolino“ savo veidą „AI“ generuotai mistiškos raganės vizijai, o po daugybės bandymų atrado tą vienintelį tinkamą variantą.
Tačiau pati muzika ir tekstas gimė be jokio algoritmų įsikišimo. Abu artistai sutaria: dirbtinis intelektas gali padėti įveikti kūrybinį bloką ar užvesti ant naujos krypties, tačiau tikras jausmas visada gimsta žmoguje.
„Savo kūryboje dirbtinio intelekto nenaudoju, bet tikrai suprantu, kad atėjus kūrybinėms kančioms, jis tikrai gali atblokuoti ir padėti atrakinti kūrybines mintis. Vis dėlto, dirbdamas muzikos redaktoriumi pastebėjau, kad „AI“ kūriniai vis labiau plinta ir vis daugiau pilnai generuotos muzikos atsiranda bendrame muzikos sraute, kas iš tikro liūdina, nes dažnu atveju kūriniai būna net neapdirbti, o paspaustas generate mygtukas ir viskas – kūrinys išleidžiamas toks, kokį jį „išspjovė AI“.
Gaila, kad tokie kūriniai dar praslysta į bendra muzikos srautą, bet pastebiu, kad jau imamasi priemonių prieš tai, o tai džiugina,“ – akcentuoja DJ Matto.
Antrindama apie dirbtinio intelekto panaudojimą kūryboje, Geleibra priduria:
„Šios dainos melodijai ar tekstui „AI“ nebuvo naudojamas. Tačiau tikrai pasitaiko momentų, kai užklumpa kūrybinis blokas – tuomet dirbtinis intelektas gali padėti geriau suprasti, kas vyksta, arba tiesiog užvesti ant naujos krypties. Manau, kad kūryba visada pirmiausia ateina iš vidaus. Kaip paukštis negali nečiulbėti, taip kūrėjas negali nekurti.“
Daina „Ragana“ – tai kūrinys, kuris netelpa į vieną apibūdinimą. Jis labiau jaučiamas nei suprantamas, labiau išgyvenamas nei klausomas. Ir galbūt tai ir yra jo didžiausia stiprybė.