J. Lapatinskas nustebino nauju skambesiu: įkvėpimo sėmėsi iš legendinių hitų

Naują kūrinį J. Lapatinskas sukūrė kartu su Edgaru Lubiu, tad, anot atlikėjo, naujų vėjų muzikoje buvo neišvengiama.
„Visada man patiko ir patiks ieškoti savęs – ir gyvenime, ir muzikoje. Kol turiu jėgų, mesiu sau naujus iššūkius. Edgaras lengvai suprato, ko noriu iš šios dainos, tad lengvas kūrybinis darbas leido labiau mėgautis ir procesu, ir rezultatu“, – sako Justinas.
Pasakodamas apie kūrinio mintį, atlikėjas neslepia, kad „Laukiniuose vakaruose“ sudėta daug minčių.
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„Pradėjau kurti romantišką dainą, o gavosi stipri vyro malda – vyro, kuris ieško švelnumo grubiame ir reikliame pasaulyje“, – atskleidžia jis.
Pasak J. Lapatinsko, priedainis primena, kad gyvendami tarsi šių dienų „laukiniuose vakaruose“ ir mes patys tampame laukiniai, o gėrį viduje išsaugo tik tyra meilė. Pasikartojanti dainos eilutė skamba lyg mantra apie plakančias širdis ir tebesisukantį pasaulį.
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„Country“ stilius atlikėjui esą visai nesvetimas.
„Tikrai save visada jaučiau geriau gamtoje – gal tik skrybėlė niekada nebuvo natūralus dalykas“, – juokauja dainininkas.
„Negaliu slėpti, kad įkvėpė tokie kūriniai kaip Sweet Home Alabama ar Sweet Child o' Mine. Klausydamasis to, kas patinka, pradedi galvoti, kad gal ir pats gali sukurti kažką panašaus.“
Dainos vaizdo klipą režisavo Antanas Jakimavičius ir prodiuserinė kompanija „Golden Vision“. Klipas filmuotas žirgyne – taip išsipildė viena atlikėjo svajonių.
„Žirgai – mano aistra. Kažkada buvau neblogas raitelis, bet gimus vaikams laiko viskam nebeliko. Tad sužinojęs, kad filmuosime žirgyne, labai nudžiugau“, – pasakoja J. Lapatinskas. Pačiam pajodinėti neleido – geri žirgai itin saugomi, – tačiau diena šalia jų, anot atlikėjo, buvusi tikra dovana.
Klipo idėją atlikėjas apibūdina su šypsena: „aš kūriau vesterną, o režisieriaus padėjėja, regis, kūrė telenovelę“. Vis dėlto svarbiausia, jo teigimu, buvo komanda. „Be galo malonu dirbti su žmonėmis, kurie myli savo darbą ir daro jį iki galo. Klipui sudėjau tikrai daug laiko ir jėgų, todėl labai tikiuosi, kad jis patiks“, – sako Justinas Lapatinskas.
Vokalą dėsto ir jaunajai kartai
Be kūrybos, J. Lapatinskas jau ketverius metus dėsto vokalą Vilniaus kolegijoje, o pastaruoju metu pakviestas dėstyti ir Vytauto Didžiojo universiteto pop muzikos studentams.
„Darbas su jaunais, savo svajones turinčiais žmonėmis nelengvas, bet labai įdomus – jis padeda geriau suprasti ir save, ir jaunąją kartą“, – sako atlikėjas.