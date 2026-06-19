Pirmą kartą Lietuvos istorijoje: Vilnius tapo pasaulinės akademinės muzikos centru

Daugumai klausytojų šios organizacijos pavadinimas gali nieko nesakyti, tačiau muzikos pasaulyje WFIMC laikoma viena svarbiausių ir autoritetingiausių organizacijų, vienijančių prestižiškiausius klasikinės muzikos konkursus, jų organizatorius, koncertines institucijas ir muzikos industrijos profesionalus.
Kasmet Generalinė asamblėja vyksta vis kitame mieste, o galimybės ją surengti siekia ne viena kultūros sostinė. Pastaraisiais metais renginys vyko Kinijoje, Italijoje, Japonijoje ir Lenkijoje. Šiemet prie šio sąrašo prisijungė ir Lietuva.
Tai ne atsitiktinumas. Tarptautinių kultūros projektų centras su Federacija bendradarbiauja daugiau nei dešimtmetį, o per pastaruosius penkerius metus net keturi Lietuvoje organizuojami tarptautiniai muzikos konkursai tapo WFIMC nariais. Būtent šis nuoseklus darbas ir lėmė, kad Federacija pakvietė Lietuvą tapti svarbiausio savo metų renginio šeimininke.
WFIMC generalinis sekretorius Florianas Riemʼas sako, kad renkantis asamblėjos vietą svarbūs ne tik praktiniai dalykai. Pasak jo, Vilnius išsiskiria istorija, kultūriniu gyvenimu, žaliomis erdvėmis ir tuo, kad čia organizuojami Federacijai jau ilgą laiką priklausantys konkursai.
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„Po didžiulių miestų, kuriuose vyko ankstesnės asamblėjos, gera vėl būti daug asmeniškesnėje, ramesnėje aplinkoje, nuostabiame istoriniame senamiestyje, kur sutinkame daug draugų ir jaučiamės laukiami“, – sako F. Riemʼas.
Renginys prasidėjo tarptautiniu forumu „Inspiring the Future“, kuriame nagrinėjamos temos, aktualios kiekvienam iš dalyvių: kūrybiškų programų rengimo svarba, strateginis naujų auditorijų pritraukimas ir atlikimo formatų įvairovės plėtra, bus kalbama apie primirštas moteris kompozitores, aptariamas jų indėlis muzikos pasaulyje. Forumas atviras WFIMC narių delegatams, taip pat jauniems menininkams, kultūros ir menų profesionalams, konkursų laureatams. Atidarymo koncerto metu ant scenos pasirodė garsus korėjiečių ir britų pianistas, kompozitorius ir edukatorius Hyung-ki Joo, kartu su vision string quartet ir vokiečių violončelininke Raphaela Gromes.
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Viso forumo metu susirinkusiesiems muzikinius numerius skiria ir jaunieji stipendininkai iš viso pasaulio, nuo Kanados iki Japonijos, daliai jų minėtas pianistas Hyung-ki Joo renginio metu ves meistriškumo kursus. Tarp dalyvių – pasaulyje gerai žinomi kultūros vadybos ir scenos menų profesionalai, vadovavę garsiausiems Europos operos teatrams, koncertų salėms ir festivaliams.
Pranešimus skaito ir diskusijose dalyvauja tokie žymūs kultūros profesionalai kaip buvusi Štutgarto valstybinės operos ir San Francisko operos, Berlyno filharmonijos generalinė direktorė Pamela Rosenberg, „The Violin Chanel“ įkūrėjas Geoffrey Johnʼas Daviesʼas, kino režisierius, 2024 m. Kanų kino festivalyje pelnęs „Best Immersive Work“ apdovanojimą už projektą „Colored“ Pierre-Alainʼas Giraud, buvusi Honkongo menų festivalio ir Singapūro simfoninio orkestro vykdomoji direktorė, viena įtakingiausių Azijos scenos menų lyderių Tisa Ho ir kiti.
Tarp sesijų dalyvių ir lietuviai – pianistas, kompozitorius, ansamblio NIKO įkūrėjas ir meno vadovas Gediminas Gelgotas, pianistė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė dr. Neringa Valuntonytė, muzikologė, radijo laidų vedėja Rasa Murauskaitė-Juškienė, o Generalinės asamblėjos metu pasirodys ir tonmeisterė, garso režisierė Aleksandra Kerienė bei pianistė Mūza Rubackytė, „Cosmos Theater“ įkūrėjas ir vadovas Darius Vizbaras ir Nacionalinės koncertų salės vadovas Rolandas Kvietkauskas
Sutelkus Lietuvos ir užsienio ekspertus, bus gvildenami jauniesiems Europos muzikams ir Europos kultūros vadybininkams aktualūs klausimai, kultūros srities klasterių kūrimo galimybės, aptariamas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir tarptautinės tinklaveikos galimybės. Konferencijos metu bus pristatyti Lietuvos muzikos industrija, esama ir statoma infrastruktūra, supažindinama su Baltijos šalių kultūros organizacijomis, festivaliais, taip pat pristatomas Lietuvos KKI sektorius, jo kuriamos paslaugos ir produktai, galintys sudominti suburtus muzikos profesionalus iš viso pasaulio.
Generalinė asamblėja tradiciškai tampa vieta, kur užsimezga nauji profesiniai ryšiai, gimsta bendri projektai ir formuojamos ateities bendradarbiavimo kryptys. Neatsiejama Federacijos renginių dalis – kontaktų mugė, kuri atveria galimybes Lietuvos KKI atstovams užmegzti ryšius, pristatyti savo kuriamus produktus ir paslaugas bei didinti žinomumą pasaulio muzikos profesionalų bendruomenėje.
Tarptautinių kultūros projektų centro direktoriaus Eugenijaus Butvydo teigimu, tai reikšmingas įvertinimas visai Lietuvos muzikos bendruomenei.
„Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad ilgametis Lietuvos muzikos konkursų organizatorių įdirbis buvo įvertintas ir kasmetinis renginys, iki tol vykęs įvairiuose pasaulio kraštuose nuo Japonijos iki Kanados, pirmą kartą atkeliavo į Lietuvą. Ypač svarbu, kad tas renginys – jubiliejinis“, – sako E. Butvydas.
Per šešias renginio dienas svečiai lankysis ne tik Vilniuje. Programoje numatyti renginiai Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje, Užutrakio dvare, taip pat vizitai į Trakus, Kauną ir Pažaislį. Lietuvai tai galimybė parodyti save ne kaip šalį, kurioje vyksta pavieniai tarptautiniai konkursai, o kaip valstybę, kuri jau tapo matoma pasauliniame akademinės muzikos žemėlapyje.
Renginį finansuoja Pasaulinė tarptautinių muzikos konkursų federacija, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė, Go Vilnius bei Korėjos menų taryba (ARKO), kurios indėlis itin svarus. Šįkart ji atvėrė naujas galimybes apjungdama pasaulį per universalią muzikos kalbą, skirdama stipendijas jauniesiems atlikėjams, konkursų laureatams ir taip suteikdama progą dalyvauti organizuotame forume. Dėl didelio Pietų Korėjos muzikų ir vadybininkų įsitraukimo renginiui ypatingą dėmesį parodė ir Pietų Korėjos ambasada Lietuvoje.