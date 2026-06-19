Po emocingų susitikimų su gerbėjais svetur – netikėta žinia iš „Patrulių“

„Juk dangus visur vienodas ir šviečia saulė ta pati. Gyvenimas vienas man duotas, svarbu aplink – visi savi“, – šios kūrinio eilutės, gimusios Lino Vaitkevičiaus studijoje ir virtusios „Patrulių“ daina, jautriausiai suskamba atsidūrus svetimoj šaly, tačiau – tarp artimų lietuvių. Duetas tuo įsitikino ne kartą, sukdamas galingą ratą per lietuvių bendruomenes užsienyje.
Pagaliau buvo aplankyta ir Čikaga, vadinama Amerikos lietuvių sostine: Lemonte įkurtas Pasaulio lietuvių centras – didžiausia bendruomenė ir svarbiausias lietuvybės lopšys už šalies ribų. Mieste – ir lietuviškos mokyklos, bažnyčios, restoranai. „Kažin, ar kur nors Lietuvoje esu valgęs tokius skanius šaltibarščius ir bulvinius patiekalus, kaip ten – Čikagos lietuvių užeigoje“, – linksmai prisimena „patrulis“ Algirdas Radzevičius.
Duetas Čikagoje viešėjo pirmą kartą. „Mano sesuo Rita ten gyvena nuo 1990-ųjų, kartą per metus pasimatome Lietuvoje. Tačiau JAV lig šiol nebuvau, – pasakoja A. Radzevičius. – Bendruomenė mus ėmė kviesti dar prieš 15 metų, tik niekaip nesutapdavo laikai, kol galiausiai paskambino: „Stebime jus ir jūsų grafiką, todėl datos net nesiūlysime – patys sakykite, kada galite atvykti.“ Radome abiems pusėms tinkamą variantą ir išvykome.“
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Juozas Butnorius prisipažįsta kelionei už Atlanto nekėlęs pernelyg didelių lūkesčių, kad vėliau netektų nusivilti. „Ameriką buvau matęs tik filmuose. Taip ir gyvai pamačiau – jaučiausi lyg Holivudo filme, – juokiasi Juozas. – Džiaugiuosi, kad pažintį su JAV pradėjome nuo Čikagos, o be to, kartu su lietuviais, kurie įgyvendinę amerikietišką svajonę, todėl viską galėjome pamatyti dar kitais rakursais, kitomis akimis.
Didelį įspūdį paliko ir Mičigano ežeras, prie jo būdamas jaučiau pasididžiavimą, kad būtent lietuvis – prezidentas Valdas Adamkus – per savo aplinkosaugininko karjerą išgelbėjo šį ežerą nuo ekologinės katastrofos. Didžiausia pagarba jam.“
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Pasaulio lietuvių centre „Patrulius“ nustebino ne tik šių namų dydis, krepšinio aikštynas ar muziejus, kuriame – gausybė etnografinių eksponatų, bet ir darbuotoja, kuri gimė ir visą gyvenimą praleido Valstijose, tačiau apie Lietuvą kalba su begaline meile.
„Pažintis su ja tik dar kartą patvirtino, kad dangus visur vienodas, ir mūsų Vytis – tas pats, niekas ten nuo Lietuvos nėra atitrūkę, ji visų mūsų širdyse“, – kalba A. Radzevičius.
Vytį ir lietuvišką trispalvę už Atlanto „Patruliai“ kėlė ne kartą. Vėliava plazdėjo ir važinėjantis po Čikagą Algirdo sesers kabrioletu. „Su vėliava rankose niekada nesu važiavęs net Lietuvoje, o ten apėmė dar stipresnis patriotizmo jausmas, emocinis pliūpsnis, juo labiau, kad iš kolonėlių skambėjo mūsų daina „Dangus visur vienodas“. Prisiminus vėl šiurpuliukai laksto per kūną“, – sako J. Butnorius.
Apsigaubę pečius trispalve jie kilo į sceną ir Olesundo mieste Norvegijoje bei lietuvių festivalyje Velje, Danijoje. „Norvegijoje, Danijoje mums ne kartą tekę būti, bet šįkart koncertai buvo kaip reta galingi, nerealūs. Žmonės – fantastiški, visi iki vieno įsijautė į koncertą, linksminosi, šventė, emocijos buvo aukštumoje“, – džiaugiasi „Patruliai“.
Filmuoti vaizdai iš šių susitikimų su tautiečiais, kaip ir įspūdžiai iš Čikagos, sugulė į jų dainos vaizdo klipą. Ten – ir gabalėlis Preilos dangaus.
„Mes labai mylime lietuvišką pamarį. Visada norisi ten nulėkti pailsėti po koncertų, kurių šią vasarą vėl bus beprotiškai daug. Mūsų klausytojai, matyt, taip pat aktyviai leis laiką: prasideda atostogos, kelionės. Bet kad ir kur būtum, prisimink – dangus mūsų vienas. Tik atrodo, kad kitur – žolė žalesnė, nors iš tiesų žaliausia ji – Lietuvoje“, – kalba A. Radzevičius.