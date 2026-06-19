Po koncerto Kaune – ypatingas „Black Eyed Peas“ dėmesys Lietuvai

Po koncerto atlikėjai socialiniuose tinkluose pasidalijo emocijomis ir negailėjo komplimentų čia susirinkusiems gerbėjams.
Penktadienio popietę grupė savo oficialioje „Instagram“ paskyroje paviešino įrašą iš vakaro Kaune. Jame – užfiksuota koncerto pabaigos akimirka, kurioje matyti atlikėjams pritarianti minia, iškėlusi telefonų švieseles.
„Lietuvos publika vakar buvo tarsi choras! Labai jums ačiū! Atmosfera buvo tiesiog elektrizuojanti!“ – rašė atlikėjai.
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Įrašas netruko sulaukti dėmesio – komentaruose gerbėjai dalijosi įspūdžiais iš koncerto, dėkojo grupei už surengtą šou ir tikino, kad vakaras Kaune buvo vienas įsimintiniausių.
Primename, kad ketvirtadienį vykęs „Black Eyed Peas“ koncertas Kaune sutraukė tūkstančius gerbėjų.
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Vakaro metu skambėjo didžiausi grupės hitai, o publikos įsitraukimas, panašu, įspūdį paliko ne tik susirinkusiems žiūrovams, bet ir patiems atlikėjams.
The Black Eyed PeasKoncertasKaunas
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