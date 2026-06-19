ŽmonėsMuzika

Po koncerto Kaune – ypatingas „Black Eyed Peas“ dėmesys Lietuvai

2026 m. birželio 19 d. 13:25
Lrytas.lt
Ketvirtadienio vakarą Kauno „Žalgirio“ areną sudrebinusi pasaulinio garso grupė „Black Eyed Peas“, panašu, liko sužavėta Lietuvos publika.
Daugiau nuotraukų (13)
Po koncerto atlikėjai socialiniuose tinkluose pasidalijo emocijomis ir negailėjo komplimentų čia susirinkusiems gerbėjams.
Penktadienio popietę grupė savo oficialioje „Instagram“ paskyroje paviešino įrašą iš vakaro Kaune. Jame – užfiksuota koncerto pabaigos akimirka, kurioje matyti atlikėjams pritarianti minia, iškėlusi telefonų švieseles.
„Lietuvos publika vakar buvo tarsi choras! Labai jums ačiū! Atmosfera buvo tiesiog elektrizuojanti!“ – rašė atlikėjai.

Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą

Įrašas netruko sulaukti dėmesio – komentaruose gerbėjai dalijosi įspūdžiais iš koncerto, dėkojo grupei už surengtą šou ir tikino, kad vakaras Kaune buvo vienas įsimintiniausių.
Primename, kad ketvirtadienį vykęs „Black Eyed Peas“ koncertas Kaune sutraukė tūkstančius gerbėjų.
Susiję straipsniai
Grupės „Black Eyed Peas“ koncerte – netikėtumas: publika pašėlo

Grupės „Black Eyed Peas“ koncerte – netikėtumas: publika pašėlo

„Black Eyed Peas“ koncerte Kaune – pečiais gūžčioti privertęs vaizdelis: akys krypo į vokalistę

„Black Eyed Peas“ koncerte Kaune – pečiais gūžčioti privertęs vaizdelis: akys krypo į vokalistę

Kaune – tūkstantinė gerbėjų minia: plūdo į pasaulinio garso grupės „Black Eyed Peas“ koncertą

Kaune – tūkstantinė gerbėjų minia: plūdo į pasaulinio garso grupės „Black Eyed Peas“ koncertą

Vakaro metu skambėjo didžiausi grupės hitai, o publikos įsitraukimas, panašu, įspūdį paliko ne tik susirinkusiems žiūrovams, bet ir patiems atlikėjams.
The Black Eyed PeasKoncertasKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.