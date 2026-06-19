Vilniuje – neeilinis dėmesys atlikėjai Giedrei: išparduoti du koncertai iš eilės

„Aš labai noriu pasidžiaugti savo publika, kuri ateina net ne po vieną kartą, ir atsiveda naujus žmones. Reiškia, eina gandas apie mano koncertus iš lūpų į lūpas. Tai motyvuoja. Norime vis geresnius koncertus rengti, turiu omeny ir muziką, ir vizualiąją pusę, ir nuotaiką, kuri priklauso nuo įvairių faktorių. Užvakar turėjo lyti.
Sakiau, skambinu tam, kuris sėdi danguje: reikia pateisinti mano vardą, kad išsigiedrytų. Pavyko! Ir vakar oras buvo fantastiškas. Pasaka, o ne gyvenimas, – po koncertų linksmai kalbėjo Giedrė. – Mano svarbiausia užduotis dabar – visame šiame bėgime pamatyti, kaip yra faina – sustoti mintyse ir pasidžiaugti. Pasakyti sau: liuks, Kilčiauskiene, taip ir toliau.“
Rengdama du iš eilės pasirodymus sostinėje, Giedrė prisipažino nenorėjusi, kad koncertai būtų lyg dvyniai. Dainininkė kardinaliai keitė įvaizdį, abudu vakarus su ja pasirodė skirtingi svečiai. Pirmąjį vakarą drauge su Giedre publika išvydo Justiną Jarutį – jiedu atliko dainą „Pražuvo pražuvo“ iš albumo „Kiaurai sielas“.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Nors šio kūrinio tekstas – iš tų, kurie įridena į gerklę gumulą, šįkart daina suskambėjo ypač švelniai. „Labai retai tą dainą atlieku, nes ji – sunki, bet mudu su Justinu pasidalinome tą svorį, buvo faina. O vakar tai atlikome su Simonu Krukoniu iš grupės „SHWR“. Su juo ši daina dar kitaip suskamba.“
Savo stilių Giedrė tradiciškai patikėjo Kamilei Bukauskaitei. Pirmąjį vakarą dainininkė vilkėjo trumpą kombinezoną, kurį puošė iš dainos „Jokiam žemėlapio kampe“ iškirpti žodžiai: „Kojos jaunos neskuba namo“.
Susiję straipsniai
Po koncerto pamačiusi savo pačios kojų nuotrauką, Giedrė nustebo: jos kulniukai buvo porą centimetrų atsiplėšę nuo žemės, tarsi pakibę tarp fantazijos ir tikrovės. Giedrei tai – simboliškas kadras, nes kiekviename koncerte ji būtent taip ir jaučiasi – pakylėtai. „Bet aš labiausiai noriu, kad tą atsiplėšimą nuo kasdienybės jaustų publika“, – sakė atlikėja.
Jos dainas klausytojai moka mintinai, draugių būreliai koncerte jautėsi lyg diskotekoje, kai mylimiausius kūrinius dainuoja viena kitai į veidą visu balsu. Giedrė, dainuodama scenoje, pažįstamų veidų publikoje neieško: „Kaip tik – mokausi neįsistebeilinti į žmones, nes anksčiau, paauglystėje, kai roko grupėse grodavau, man atrodė normalus toks bendravimas – pasigauni žmogų ir laikai žvilgsnį. Bet, pasirodo, tai nėra gerai, nes nežinai, ant ko užsirausi, kokią nuotaiką perimsi. Kita vertus, į mano koncertus renkasi tokie, kuriems gera į akis pažiūrėti.“
Trečiadienio vakarą jai buvo malonu tarp susirinkusiųjų išvysti mergaitę Aglają, kuri nusifilmavo dainos „Jokiam žemėlapio kampe“ vaizdo klipe. Į koncertą ji atvyko su tėvais.
„Pakviečiau Aglają į sceną, kad pilna Vasaros terasa jai paplotų. Manau, ji to verta. Labai smagu, kad žmonės taip gerai priima tą dainą. Neslėpsiu – buvau šiek tiek įsitempusi, kaip publika į tai reaguos po ankstesnio hito „Jei Dievui būtų gimusi dukra“ sėkmės.
Bet viskas klostosi kuo puikiausiai: rankos iškeltos, žmonės ploja, šoka, šypsosi. Ačiū visiems, kad klausotės mano naujos muzikos“, – kalbėjo Giedrė, Vasaros terasos koncertuose taip pat atlikusi savo populiarias dainas „Tą naktį grojo Tomas Boo“, „Šiaurės vėjas“, „Gera“, „Trečia para“, „Kiek buvome verti“ ir kt.