Free Finga Vilniuje surengė festivalį: „Litexpo“ kiemą užpildė muzika, žaidimai ir sportas

Nuo popietės iki vėlyvo vakaro penktadienį vykęs festivalis tapo pirmuoju tokio formato renginiu „Litexpo“ lauko erdvėje. Organizatoriai ją pavertė savotišku vasaros miestu, kuriame muzikinė programa buvo tik viena iš bendros renginio patirties dalių.
Festivalio pavadinime užkoduota frazė „Free Finga Fun“ atspindėjo pačią renginio idėją – susitikti, atrasti naujos muzikos, įsitraukti į veiklas ir bent vienai dienai pamiršti rutiną.
Nuo riedlenčių parko iki žaidimų erdvių
Festivalio lankytojai į „Litexpo“ buvo kviečiami atvykti gerokai anksčiau nei prasidėjo pagrindinis vakaro koncertas. Teritorijoje veikė grafičių siena, „GameOn“ vaizdo ir stalo žaidimų erdvė, stalo teniso bei stalo futbolo zonos.
Aktyvesnio laisvalaikio mėgėjams buvo įrengtos futbolo „3x3“ ir „1x1“ aikštelės, o riedlenčių sporto mėgėjai savo sugebėjimus galėjo išbandyti „Boardsports“ riedlenčių parke.
Teritorijoje taip pat veikė „Gaidelio“ zona, „Pet City“ erdvė augintiniams bei speciali „Finga Photo Booth“ fotografavimosi vieta. Tokiu būdu organizatoriai siekė sukurti ne kelių valandų koncertą, bet visos dienos renginį, kuriame lankytojai patys galėtų pasirinkti jiems įdomiausią veiklą.
DJ scenoje pasirodė YOOLIA, BARKODAS kartu su LMTERRITORY ir YYORI, DJ BRAZILIKA kartu su „Soul Food“, taip pat CHRIST.PNG kartu su „Big Boi Studios“ ir „Soft Corps“.
Trys gyvos muzikos pasirodymai
Festivalio koncertinę programą pradėjo sparčiai augantys jaunosios kartos atlikėjai „Xguscia“ ir „Urboo“. Jų pasirodymai pratęsė vieną pagrindinių festivalio idėjų – šalia gerai žinomos muzikos klausytojams suteikti progą atrasti ir naujų vardų.
Vakarą užbaigė didžiausias šių metų Free Finga koncertas Vilniuje ir vienintelis šią vasarą tokio masto atlikėjo šou. Jam buvo parengta išplėsta programa, o prie įprastos Free Finga grupės pirmą kartą prisijungė penktas narys – perkusininkas Dovydas Šulskis.
Koncerto metu scenoje pasirodė ir kviestiniai muzikantai. Free Finga grupę papildė Paulius Janušonis, o saksofono partijomis programą išplėtė Liutauras Janušaitis.
Dar prieš festivalį Free Finga teigė norintis klausytojams suteikti daugiau nei įprastą koncertą – galimybę atsipalaiduoti, susitikti su žmonėmis ir pajusti aplinką, kuria šiuo metu gyvena pats atlikėjas bei jo kūrybinė komanda.