Deividas Norvilas ir Rafailas Karpis pranešė sensacingą žinią

Naujoji gruodžio mėnesį pristatoma programa „Linksmiausias kalėdinis šou“, kurią režisuoja Andrius Žiurauskas, bus kur kas daugiau nei koncertas.
Žiūrovų lauks koncerto, spektaklio, humoro pasirodymo ir šou elementus apjungiantis reginys kartu su pučiamųjų orkestru – Kauno bigbendu, kurio vyr. dirigentas – Tomas Botyrius, LED vizualizacijomis, įspūdinga scenografija, šviesų sprendimais, specialiai kuriama muzika ir netikėtais siurprizais.
„Kalėdos yra stebuklų metas ne tik žiūrovams, bet ir mums, atlikėjams, todėl scenoje bandysime sukurti stebuklą. Ruošiame daug įdomių idėjų, kurios, tikimės, pakylės žmones į tikrą kalėdinę nuotaiką“, – pasakoja Rafailas.
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„Bus bigbendas, bus kalėdinių dainų, bus staigmenų. Neabejotinai viską padarysime taip, kaip visada – su daug juoko“, – priduria Deivis.
Organizatoriai „Pepper Live“ užsimena, kad žiūrovų lauks ne tik naujos originalios dainos, bet ir netikėtos gerai žinomų kūrinių interpretacijos. Vieną dalyką komanda gali pažadėti jau dabar – šiame šou balandžiai neskraidys, flamingų nebus. Tačiau už visus kitus scenoje laukiančius netikėtumus organizatoriai atsakomybės neprisiima.
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Per daugiau nei pusmetį trukusį turą duetas apkeliavo Lietuvą, surengė kelias dešimtis koncertų ir, kaip patys juokauja, spėjo vienas kitą pažinti artimiau.
„Mano mėgstamiausia Deivio savybė yra ta, kad jis – vienintelis kolega, kuris manęs neužstoja scenoje. Blogiausia savybė? Jis labai įkyrus – vis prisikabina lygioje vietoje, jam nuolat kažkas neįtinka. Nors, tiesą sakant, įkyresnis už jį turbūt esu tik aš pats“, – juokiasi Rafailas.
Deivis savo scenos partnerio trūkumus taip pat vardija su šypsena.
„Blogiausia Rafailo savybė yra ta, kad kelionių metu jis pasirenka ypatingai prastus restoranus, į kuriuos turi eiti visa komanda. O gera savybė ta, kad supratęs, kur mus atvedė, už visus sumoka“, – sako atlikėjas.
Būtent dueto atvirumas ir tapo vienu iš projekto „2 METRAI“ sėkmės ingredientų. Pasak Rafailo, žiūrovams patinka matyti tikrus žmones, o ne surežisuotus personažus.
„Mes nesibaiminame scenoje išreikšti realių jausmų – pasipykti ar pastatyti vienas kitą į vietą. Jeigu nesame geriausias duetas Lietuvoje, tai tikrai vienas nuoširdžiausių. Mes neapsimetinėjame“, – sako jis.
Turo metu duetas įsitikino, kad vienas kitą puikiai papildo ne tik scenoje, bet ir užkulisiuose.
„Vienas kitą papildome maistu, dažniausiai – nekaloringu, nes Rafailas prižiūri ne tik savo, bet ir mano figūrą“, – rimtai pasakoja Deivis.
„Linksmiausias kalėdinis šou“:
Gruodžio 17 d. – „Compensa“ koncertų salė, Vilnius
Gruodžio 26 d. – Šiaulių arena
Gruodžio 28 d. – „Žalgirio“ arena, Kaunas
Gruodžio 29 d. – „Švyturio“ arena, Klaipėda
Gruodžio 31 d. – Naujametinis šou, Palangos koncertų salė