Egidijus Dragūnas-Selas pasidalijo stulbinančia žinia

Socialiniuose tinkuose jis pasidalijo žinia apie vienintelį šių metų koncertą.
„Gruodžio 12 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje, ant 360 laipsnių scena – vyks vienintelis SEL koncertas 2026 metais. Egidijus Dragūnas švęs savo 50-metį, o jūs būsite šios nakties dalis.
„Negalėjau patikėti, kaip greitai bėga laikas. Šiek tiek graudu, bet per 50 metų tiek daug išmokau. Ir viską, ką nešioju širdyje, pasistengsiu parodyti šį vakarą. Nuoširdžiai lauksiu visų, kurie buvo su manimi per visus šiuos ilgus metus. Pažadu – tai bus vienas įspūdingiausių koncertų Lietuvos istorijoje.
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Tris dešimtmečius SEL dainos lydėjo tūkstančius žmonių – nuo jaunystės iki šiandienos. Kauno „Žalgirio“ arena virs scena, kur muzika taps reiškiniu, epocha, kultūros dalimi. Kiekvienas klausytojas taps šios istorijos liudininku.
„Viską, ką sukūriau ir ką nešioju širdyje, padovanosiu jums. Tai ne tik šventė – tai padėka, prisiminimas ir mūsų visų kelionė kartu“, – teigia Egidijus.
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Vienintelis SEL koncertas 2026 metais – vakaras, kuris taps istorija.
Bilietai prekyboje nuo penktadienio 10 val. Išankstinė prekyba – trečiadienį, su kodu Egidijaus Dragūno socialiniuose tinkluose“, – Instagrame rašė jis.
SELEgidijus Dragūnas-SelasKoncertas
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