Evgenya Redko pranešė apie kūrybinio etapo pabaigą

Istorinės pilies apsuptyje paskutinį kartą susitiks visa šio pastarojo albumo estetika – nuo futuristinių vizualų ir sceninių personažų iki choreografijos bei kūrinių.
Paskutinis skrydis aplink „PLANETĄ“
Albumas „PLANETA“ Evgenya Redko kūryboje tapo daugiau nei muzikiniu projektu. Tai buvo pasaulis, kuriame susiliejo kosminiai vaizdiniai, vidinės transformacijos, žmogaus santykis su savimi ir senovės išmintimi.
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Pasak atlikėjos, Trakų pilies koncertas žymės šio etapo pabaigą ir naujo kūrybinio ciklo pradžią.
„Jau kurį laiką gyvenu naujomis idėjomis ir eskizais. Supratau, kad norisi didingai užbaigti tai, kas buvo labai svarbu. Trakų pilis tam yra ideali vieta – čia susitinka istorija, gamta ir tam tikra magija, kuri labai rezonuoja su tuo, ką ir kaip kūriau pastaruosius kelerius metus“, – pasakoja Evgenya Redko.
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Koncertas ypatingas ir tuo, kad atlikėja taps pirmąja dainininke, kurios muzika po ilgos pertraukos skambės Trakų pilies kieme. Po rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbų į šią istorinę erdvę sugrįžta gyva muzika.
„Čia turbūt bent kuriam laikui atsisveikinsime su šokėjomis-ateivėmis, tam tikrais kostiumais, vizualais ir kai kuriais kūriniais. Prieš naują etapą norisi dar kartą susitikti pagal „PLANETOS“ taisykles“, – šypsosi atlikėja.
„Ašis“ – daina, išlaukusi savo momento
Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki koncerto, Evgenya Redko pristato ir ypatingą gyvo garso „Sunday Sessions“ įrašą kūriniui „Ašis“. Jis nufilmuotas atlikėjos namuose, atokiau nuo Vilniaus centro – vietoje, kur gimsta didžioji dalis jos muzikos.
Nors „Ašis“ yra vienas iš klausytojų itin pamėgtų albumo kūrinių, jis taip ir netapo oficialiu singlu. Šiandien atlikėja sako suprantanti, kodėl.
„Daug kartų galvojau, kad „Ašis“ turėtų tapti singlu, bet kažkodėl tai niekada neįvyko. Dabar atrodo, kad ši daina tiesiog laukė savo momento. Galbūt ji turėjo likti su manimi iki pat šio kūrybinio skyriaus pabaigos“, – sako Evgenya Redko.
Pasak jos, būtent „Ašis“ tapo savotišku tiltu tarp to, kas buvo, ir to, kas dar tik ateina.
„Nors iš tiesų, tai niekas nesibaigia. Viskas transformuojasi“, – teigia atlikėja.
Evgenya Redko – „Ašis“:
Bilietai į koncertą sparčiai tirpsta. Rugpjūčio 5-ąją Trakų pilies kieme paskutinį kartą bus galima išgirsti, kaip skamba Evgenya Redko „PLANETA“, prieš užleidžiant vietą naujoms muzikinėms idėjoms.
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