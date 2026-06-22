Grupė „Tautumeitas“ pranešė džiugią žinią gerbėjams Lietuvoje

Albumo išleidimą grupė šventė kartu su draugais ir partneriais bendruomenės pirtyje Rygoje, kur barbenant vasaros lietui Dauguvos upės pakrantėje skambėjo ir naujojo albumo dainos, buvo mėgaujamasi pirties ritualais.
„Līgojami“ yra pirmasis „Tautumeitas“ albumas, pilnai skirtas saulėgrįžos temai. Jame surinktos dainos, įsišaknijusios latviškų Joninių tradicijose, gamtos ritmuose ir saulėgrįžos ritualuose.
Albumas sukurtas dviem skirtingomis nuotaikomis: kai kurios dainos atliekamos su sodriu instrumentiniu akompanimentu, kur dominuoja ritualiniai šokių ritmai ir pulsuojanti energija, o kitoje dalyje „Tautumeitas“ merginų balsai gryniausia forma skamba polifoninėse harmonijose, leisdami latviškai tradicinio dainavimo galiai pasireikšti visa jėga.
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Jau šį trečiadienį, birželio 24 dieną, „Tautumeitas“ surengs laukiamiausią Joninių koncertą Vilniuje, „Vasaros terasoje“. Po stulbinančios sėkmės 2025 m. „Eurovizijoje“, kur jų atlikta daina „Bur man laimi“ pelnė aukščiausią galimą 12 balų įvertinimą iš Lietuvos, talentingos merginos atvyksta susitikti su mūsų šalies gerbėjais.
Grupės „Tautumeitas“ kūryba peržengia tradicinio folkloro ribas ir sėkmingai skleidžia baltų kultūros žinią visame pasaulyje – nuo „Glastonbury“ ir „Eurosonic“ festivalių scenų iki koncertų Melburne ir Tokijuje.
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Tačiau, ko gero, niekur taip gerai ši muzika nesuskamba, kaip gimtuosiuose baltų kraštuose. Bilietais į „Tautumeitas“ koncertą Vilniuje prekiauja „Shownet.lt“.
Titulinė naujojo albumo daina „Līgojami“: