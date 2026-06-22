Po vaizdo klipo filmavimo atlikėjai Elvijai prireikė medikų pagalbos

„Jei ji jau turi kažkokią mintį, niekas Elvijos nesustabdys. Gal tai jaunatviškas maksimalizmas, net nežinau“, – sako atlikėjos vadybininkas Ferdinandas Raudonius.
O pati Elvija plačiau pasakoja istoriją, kaip gimė daina.
„Kūrinį parašiau kartu su garsiuoju Pauliumi Jasiūnu. Daina ir jos klipas yra apie buvimą keistoje būsenoje. Kai kūnu bėgioja šiurpas, o žmogus nesupranta, kas vyksta. Kai nežinai, į kurią pusę eiti ir ko imtis“, – paaiškina 21-erių muzikantė.
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Pasak Elvijos, kuriant naująją dainą viskas iš pradžių ėjosi it sviestu sutepta.
„Su šia komanda – prodiuseriu Pauliumi Jasevičiumi, videografu Domu Gudaičiu bei kostiumų dizainere Silvija Minkauskaite – dirbu jau ne pirmą kartą. Todėl rezultatas džiugina. Manau, tai kol kas stipriausias mūsų darbas“, – džiaugiasi E. Zvicevičiūtė.
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Tiesa, Elvija prisimena, jog po klipo filmavimo laukė nemaloni patirtis. Atlikėjai teko skubiai kreiptis į medikus ir prašyti pagalbos.
„Mums reikėjo dainai „Šiurpas“ gana miglotos aplinkos. Todėl filmavimo darbai vyko nuo itin ankstyvo ryto iki pat vakaro.
Deja, temperatūra tą dieną buvo žemiau 10 laipsnių ribos. Šalia buvo mama ir draugė. Jos buvo tinkamai apsirengusios, tačiau vis tiek smarkiai sušalo. O aš dėvėjau tik lengvą suknelę, buvau basa. Kol filmavome, buvo daug adrenalino, tad realiu laikau neįsivertinau šalčio“, – prisimena Elvija.
Tačiau vos pasibaigus klipo filmavimo darbams, mergina suprato, kad teks kreiptis į medikus.
„Atguliau į ligos patalus visai savaitei. Buvo stiprus peršalimas, slogavau ir smarkiai kosėjau. Bet net ir žinant visas aplinkybes, vis tiek viską kartočiau. Ko nepadarysi dėl gerų kadrų?“ – optimizmu trykšta atlikėja.
Naujausią Elvijos dainą „Šiurpas“ galite išgirsti ir pamatyti čia: