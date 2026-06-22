Skelbiami įspūdingiausi šios vasaros renginiai: ką verta pasižymėti kalendoriuje?

Liepą ir rugpjūtį Kaune, Palangoje bei Trakuose laukia gausybė įspūdžių, kviečiančių atrasti, švęsti ir mėgautis vasara visu pajėgumu.
Kaunas:
Monika Liu – Kauno dainų slėnis, liepos 2 d.
Slavka – apie kirčius vatnikams, grasinimus ir nuo viešumo saugomą asmeninį gyvenimą
Liepos 2-ąją Kauno Dainų slėnyje pirmą kartą po atviru dangumi koncertuos žavioji Monika Liu. Viena ryškiausių šalies atlikėjų kviečia į šiltą, jausmingą ir gyvos muzikos kupiną vakarą, kuriame jos balsas, istorijos ir vasaros nuotaika susilies su žaliuojančia Kauno gamta.
Klausytojų laukia tikras, gyvas skambesys, užburianti Monikos energija, gyvų instrumentų magija.
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Koncerte tikrai skambės visų pamėgti hitai – „Sentimentai“, „Šampanas (bul bul bul)“, „Kodėl Tu Čia?“, „Vaikinai Trumpais Šortais“ ir kitos dainos, kurios leidžia klausytojams šokti, švęsti gyvenimą ir patirti Monikos balso didybę.
HURTS – Kauno dainų slėnis, liepos 7 d.
Liepos 7 dieną Kauno Dainų slėnyje laukia ypatingas vakaras, nes čia pirmą kartą koncertuos žymi britų grupė „Hurts“.
Tai bus pirmas elegantiškos melancholijos meistrų kartas šioje romantiškoje Kauno erdvėje. Nors Lietuvoje stilingieji britai vieši ne pirmą kartą, nuo paskutinės jų viešnagės praėjo daug laiko – net 9 metai.
Šis Mančesteryje gimęs muzikinis projektas prieš daugiau nei 15 metų tapo plačiai žinomas dėl savo elegantiškos stilistikos, gilių tekstų ir įtaigių melodijų.
„Hurts“ muzika, jungianti synth-pop, elektronikos ir pop elementus, bei teatrališki vaizdo klipai ir gyvų pasirodymų estetika žavi tūkstančius gerbėjų visame pasaulyje jau nuo 2010-tųjų.
Žiūrovų laukia emocinga muzikinė kelionė per didžiausius britų hitus – nuo nostalgiją keliančių melodijų iki galbūt dar negirdėtų, naujai suskambėsiančių kūrinių. Tai vakaras, kuriame elegancija susitiks su jausmu, o muzika – su vasaros dangumi.
Palanga:
Linas Adomaitis – Palangos koncertų salė, liepos 4 d.
Liepos 4 d., šeštadienį, Linas Adomaitis grįžta į Palangos koncertų salę, kur kartu su KTU akademiniu choru „Jaunystė“ surengs didžiausią savo solinį vasaros koncertą pajūryje.
Šis vakaras, kuriame skambės žinomiausi L. Adomaičio hitai ir muzikinės premjeros, o klausytojus džiugins nuoširdus bendravimas ir ryškiausios emocijos, taps vienu įsimintiniausių šiltojo sezono renginių pajūryje.
Žiūrovų laukia nuoširdus, jausmingas ir įsimintinas muzikinis vakaras, kuriame skambės legendiniai Lino Adomaičio superhitai – „Vandenynai“, „Ar tu ją matei?“, „Lūpos kaip vyšnios“, „Tavo spalvos“, „Kol kartu“, „Aš
pavydžiu sau“ ir daugybė kitų. Taip pat bus pristatytos ir naujausios, šiais metais sukurtos dainos. Koncerto metu scenoje taip pat pasirodys ir slaptas svečias, su kuriuo L. Adomaitis įrašė naują kūrinį – jo premjera įvyks Palangoje.
Beissoul & Einius – Palangos koncertų salė, liepos 17 d.
Šią vasarą naujomis dainomis savo gerbėjus džiuginantis madingas duetas, praeitą savaitę pristatęs naują kūrinį „Kiss Me & Miss Me“, šią vasarą grįžta į pajūrį – liepos 17 d. Palangos koncertų salėje surengs išskirtinį pasirodymą pavadintą „Mixed Signals“.
Tai bus vakaras apie garsą, kuris sklinda iš skirtingų krypčių, apie muziką, kurioje susitinka elektronika, energija ir sceninė magija. Grupės kūriniai renka milijonus perklausų, o kinematografiški vaizdo klipai ir sceninė estetika tapo lengvai atpažįstama jų kūrybos dalimi. Signalai gali būti skirtingi. Patirtis – viena.
Rokas Yan – Palangos koncertų salė, liepos 18 d.
Vienas populiariausių šalies dainininkų ir muzikos kūrėjų, kurį šiandien dažniausiai galima išvysti tik didžiausiose šalies arenose, liepos 18 d. savo gerbėjams siūlo išskirtinę patirtį – vienam vakarui jis sugrįžta į mažesnę koncertinę erdvę, kur surengs artimesnį ir intymesnį susitikimą su publika prieš išleisdamas naujausią albumą „Alkis“.
Šis koncertas – intymesnis, jautresnis nei arenose ir kupinas gyvo kontakto su publika. Gerbėjai turės progą išgirsti didžiausius atlikėjo hitus, kartu su juo dainuoti jau gerai pažįstamas dainas bei gyvai išgirsti naujesnių kūrinių iš būsimo albumo.
Trakai:
Evgenya Redko – Trakų salos pilis, rugpjūčio 5 d.
Rugpjūčio 5 d. viena ryškiausių ir autentiškiausių Lietuvos atlikėjų Evgenya Redko klausytojus pakvies į išskirtinę patirtį po atviru dangumi: pagrindinį savo vasaros koncertą surengs istoriniame ir prabanga alsuojančiame Trakų pilies kieme.
Tai bus ypatingas įvykis: Evgenya Redko bus pirmoji atlikėja, kurios muzika skambės Trakų pilies kieme po ilgų metų tylos laikotarpio, kurį lėmė pilies rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai.
Rugpjūčio 5 d. Trakuose skambės geriausi Evgenya Redko hitai ir naujausio albumo „Planeta“ kūriniai – dainos, kurios dainininkės koncertuose virsta vientisu pasakojimu. Pilies atmosfera kvies ne tik klausytis, bet ir pasinerti į garsą, save ir vienintelį, lėtai tekantį vasaros vakarą besileidžiant saulei.
Monika Liu – Trakų salos pilis, rugpjūčio 6 d.
Rugpjūčio 6 dieną vienoje gražiausių Lietuvos vietų – Trakų pilyje – po atviru vasaros dangumi pasirodys talentingoji Monika Liu kartu su styginių kvartetu. Gyvas skambesys, jautrūs pasakojimai ir autentiška Monikos Liu energija susilies su istorine Lietuvos erdve.
Monikos Liu kūryboje telpa visas emocijų spektras – nuo švelnios romantikos iki atviros širdgėlos. Jos charizma, artumas ir subtilus humoras kuria ypatingą ryšį su publika, o kiekvienas pasirodymas tampa gyvu ir autentišku išgyvenimu.
Kamanių šilelis – Trakų salos pilis, rugpjūčio 7 d.
Kamilės Gudmonaitės ir Manto Zemlecko duetas „kamanių šilelis“ gerbėjams dovanos dar vieną išskirtinį ir subtilų koncertą.
Rugpjūčio 7 d. grupė pirmą kartą pasirodys didingame Trakų pilies kieme, kur mūsų laukia magiškas ir lėtas vakaras su styginių instrumentų skambesiu. Tai duetas, kurio kūryba netelpa į standartinius rėmus – nuolatinis judėjimas tarp indie folk intymumo ir modernaus art pop skambesio, gebantis paliesti kažką labai seną ir kartu visiškai naują.
Trakų pilis vasaros koncertui pasirinkta neatsitiktinai – tai dar vienas įrodymas, kad „kamanių šilelis“ geba jungti gilias lietuviškas tradicijas su šiuolaikinės muzikos skambesiu.