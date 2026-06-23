Į Stingo koncertą Kalnų parke plūdo tūkstantinė minia: raskite save!

Stingo koncertą Vilniaus Kalnų parke pradėjo gerai pažįstama airių roko grupė iš Belfasto „Dea Matrona“, susikūrusi 2018 m., kurią sudaro dvi pagrindinės muzikantės – Orláith Forsythe ir Mollie McGinn.
Jos savo karjerą pradėjo grodamos gatvėje ir internete pasidalindamos vaizdo įrašais, o vėliau sėkmingai išleido ir savo kūrinius ir surengė daugybę koncertų. Jų muzikoje susipina klasikinio roko tradicijos ir modernus, šiuolaikiškas gitarinis skambesys.
Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydi ilgalaikis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominicas Milleris bei energingasis būgnininkas Chrisas Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).
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Gerbėjai rinkosi unikalią galimybę išgirsti atlikėjo ryškiausius kūrinius ir retai gyvai atliekamas dainas iš jo beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.
„STING 3.0“ pasaulinis turas – tai naujas kūrybinis etapas, kuriame Stingas pristato savo garsiausius kūrinius nauju, trijų atlikėjų ansamblio formatu.
Šis projektas įkvėpė ir naują dainą „I Wrote Your Name (Upon My Heart)“, kurią įrašyti padėjo net keturis „Grammy“ apdovanojimus pelnęs garso inžinierius Robert Orton. Kūrinys išleistas „Cherrytree Music Company“ ir „Interscope Records“ įrašų kompanijose.