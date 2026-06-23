Paaiškėjo, kuris lietuvių atlikėjas apšildys grupės „Hurts“ koncertą Kauno dainų slėnyje

K. Likša kuria ir koncertuoja jau daugiau nei 15 metų. Pradėjęs savo karjerą su savo įkurta grupe „Karma“ 2009 metais, jis nuo 2015 metų užsiima soline kūryba. Kaip pasakoja pats atlikėjas, muzika jam visuomet buvo visų jo potyrių dienoraštis – jau nuo pat pirmųjų akordų pradėjo dėlioti savo istoriją dainose.
„Pradėjęs viską tyliai savo kambaryje, svajojau apie koncertinius turus, albumus, klausytojus ir keliones. Kai dabar pagalvoju, ką teko patirti, kur teko nukeliauti, ką teko pažinti ir net kuo tapti, nesigailiu tos dienos, kai paėmiau gitarą į rankas. Šis kelias nėra lengvas. Pilnas abejonių, savikritikos ir baimių.
Tuo pačiu, tai vienintelis kelias, kuris iki šiol man suteikia tiek laimės. Esu labai dėkingas kiekvienam, kuris klauso mano muzikos, ateina į koncertus, laukia naujausių darbų, rašo laiškus, dalina patarimus. Jūs esate tie, kurie man leidžia kurti muziką ir būti scenoje“, – atvirauja K. Likša.
Susiję straipsniai
Pradėti „Hurts“ koncertą Kazimierui – didelis džiaugsmas ir ilgai lauktas momentas, nes grupės muzika lydi jį jau seniai:
„Man didžiulė garbė pradėti šios grupės koncertą. Jų kūrinys „Help“ vienu metu dažnai sukosi mano kasdieniame grojaraštyje. „Hurts“ turi puikų skambesį, o tekstai neretai rezonuoja su mūsų kasdienybės atspindžiais. Taip ir gimsta ryšys tarp atlikėjo ir klausytojo. Tikiu, kad jų koncertas bus emociškai labai stiprus. Tikrai nemoku ir nenoriu nuslėpti džiaugsmo, kad galėsiu kartu žengti į tą pačią sceną“.
Nors Lietuvoje „Hurts“ vieši ne pirmą kartą, nuo paskutinės jų viešnagės praėjo daug laiko – net 9 metai. Šis Mančesteryje gimęs muzikinis projektas prieš daugiau nei 15 metų tapo plačiai žinomas dėl savo elegantiškos stilistikos, gilių tekstų ir įtaigių melodijų. „Hurts“ muzika, jungianti synth-pop, elektronikos ir pop elementus, bei teatrališki vaizdo klipai ir gyvų pasirodymų estetika žavi tūkstančius gerbėjų visame pasaulyje jau nuo 2010-tųjų.
Fanai „Hurts“ linksniuoja kaip vieną geriausių gyvų grupių pasaulyje: „Tai kito lygio koncertai, skirti ne tik ausims, bet ir akims – patyrę „Hurts“ didybę gyvai, ieškosite tokios pat kokybės kituose renginiuose, o ją sunku rasti“.
„Hurts“ talentą gyvai bus galima patirti jau liepos 7 dieną išskirtinėje Kauno Dainų slėnio erdvėje. Žiūrovų laukia emocinga muzikinė kelionė per didžiausius britų hitus – nuo nostalgiją keliančių melodijų iki galbūt dar negirdėtų, naujai suskambėsiančių kūrinių. Tai vakaras, kuriame elegancija susitiks su jausmu, o muzika – su vasaros dangumi.