Stingas jau šįvakar surengs koncertą Vilniuje: atskleidžiama daugiau detalių

Gerų naujienų sulaukta ir iš sinoptikų – prognozuojamas tikras vasariškas vakaras. Renginio metu žadama šiluma ir puikios sąlygos mėgautis muzika po atviru dangumi. Organizatoriai ragina žiūrovus atvykti anksčiau, nepraleisti specialiųjų svečių pasirodymo ir į renginį vykti viešuoju transportu, taip išvengiant spūsčių Kalnų parko prieigose.
Apšildančiąją grupę „Dea Matrona“ sudaro dvi pagrindinės muzikantės – Orláith Forsythe ir Mollie McGinn. Savo karjerą jos pradėjo grodamos gatvėse ir socialiniuose tinkluose dalindamosi vaizdo įrašais, o šiandien yra viena ryškiausių naujosios roko scenos grupių, koncertuojanti didžiausiuose festivaliuose ir pelnanti vis daugiau gerbėjų simpatijų visame pasaulyje.
„Dea Matrona“ pasirodymas taps puikia įžanga į Stingo koncertą, kuriame skambės legendiniai hitai „Englishman In New York“, „Shape Of My Heart“, „Desert Rose“, „Fields Of Gold“, „Every Breath You Take“ ir daugelis kitų kūrinių.
„STING 3.0“ turas jau sulaukė didžiulės sėkmės visame pasaulyje. Šiaurės Amerikoje daugelis koncertų buvo išparduoti akimirksniu, o kritikai negailėjo pagyrų dėl naujojo trijų muzikantų formato, kuriame atsiskleidžia tiek Stingo kūrybos klasika, tiek naujausi darbai.
Vilniaus Kalnų parke scenoje Stingą lydės ilgametis kūrybinis bendražygis, gitaros virtuozas Dominic Miller bei būgnininkas Chris Maas („Mumford & Sons“, Maggie Rogers). Gerbėjų laukia išskirtinė galimybė išgirsti garsiausius Stingo kūrinius ir retai koncertuose atliekamas dainas iš beveik penkis dešimtmečius trunkančios karjeros.
Šis turas jau sulaukė didžiulės sėkmės Šiaurės Amerikoje – daugelis koncertų išparduoti akimirksniu, o žiniasklaida negaili liaupsių:
„Tai buvo vienas tų vakarų – pasaulinio lygio pasirodymas intymioje erdvėje, apie kurį kalbama dar daugelį metų.“ – „Oakland Press“.
„Stingas šiame ture sujungia charizmą, intelektą ir muzikinį rafinuotumą.“ – „USA Today“.
„Jo balsas vis dar toks pat stiprus, jis tebėra vienas geriausių visų laikų bosistų ir tikras scenos meistras.“ – „Consequence“