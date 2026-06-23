Vilniuje – Benjaminas Clementine’as: paaiškėjo pasirodymo detalės

Benjaminas nemėgsta žaisti pagal pramogų industrijos taisykles, yra gana uždaras ir retai pats dalinasi apie būsimų koncertų planus. Iki paskutinės dienos visas detales apie pasirodymą sostinėje jis laikė paslaptyje.
Pagaliau atskleista, kad šį vakarą didžiojoje Lukiškių kalėjimo scenoje Benjaminas Clementin’as pasirodys vienas tik su baltu fortepijonu. Tai pirmas toks Benjamino koncertas Vilniuje. Net po kelių jo viešnagių sostinėje, šį vakarą patirsime pačią tikriausią ir asmeniškiausią Benjamino Clementin’o versiją. Įdomi detalė – Lukiškių kalėjimo didžioji scena dar niekada nebuvo tokios spalvos, kokios paprašė pats Benjaminas.
Benjamino Clementin’o koncertą pradės dainų autorė ir muzikantė Barbora Matuzaitė, kurianti ilgesingą, 70-ųjų folko įkvėptą skambesį. „Kad ir kokios ribos apibrėžtų muzikos žanrus, galiausiai lieka emocija ir kažkokia nesutramdoma vidinė jėga. Būtent tai, mano akimis, yra įkūnyta Benjamino Clementin’o kūryboje ir jo balse. Matyt, kad gebėjimas suvirpinti kitą yra muzikanto dovana, gebėjimas būti suvirpintam – klausytojo. Man didelė dovana yra galimybė dalintis scena ir vakaru kartu su Benjaminu Clementin’u. Tad ir mano pasirodyme nebus nieko daugiau, nei balsas, gitara ir bandymas išreikšti tai, kas ne visuomet į žodžius telpa“, – sako Barbora Matuzaitė.
Lietuvos publikai Benjaminas Clementin’as jau gerai pažįstamas. Tiesa, kiekvienas jo pasirodymas Vilniuje buvo vis kitoks. Šis kartas – ne išimtis. Galbūt dėl to jis taip čia vertinamas ir laukiamas. Gyvai atliekamos Benjamino dainos gali priminti monologą, maldą, ginčą su savimi ar net mažą pjesę. Nuo pirmojo pasirodymo Vilniuje jo ryšys su Lietuvos klausytojais tik augo ir stiprėjo.
„Didelė privilegija sutikti Benjaminą Clementin’ą sostinėje jau ketvirtą kartą. Graži mūsų draugystės tąsa. Pirmą kartą jo koncertą organizavome dar 2016 m. Daug kam tada tai buvo malonus atradimas. Per šiuos dešimt metų mūsų ir Benjamino gyvenime daug nutiko, tačiau Benjaminas net ir po tiek metų niekada nesikartoja. Turbūt būtent dėl to kiekvieno jo pasirodymo laukti taip įdomu“, – sako šį koncertą organizuojanti muzikos agentūra „8 Days A Week“.
Jau kelis metus Benjaminas Clementin’as kuria naują albumą „Sir Introvert and the Featherweights“, kurio išleidimo datą vis nukelia. Neseniai jis išleido naują singlą „Pizza Mind“. Žaismingas kūrinio skambesys slepia aštrią šiuolaikinio pasyvumo kritiką. „Peace of mind“ paversdamas į „pizza mind“, Clementin’as kalba apie išmintį, kurios žmonės trokšta, bet dažnai nėra pasiruošę dėl jos stengtis. Priedainis „Go on, go on, go on, go get your Pizza Mind“ skamba ir kaip kvietimas, ir kaip provokacija: Benjaminas ragina ieškoti vidinės laisvės, bet kartu klausia, ką žmogus iš tiesų pasiruošęs dėl jos padaryti.
Dabar Benjaminas Clementin’as daug dėmesio skiria kūrybai ir šeimai. Iš viso šiemet paskelbti vos tik šeši Benjamino koncertai. Benjamino Clementin’o koncertas Vilniuje – vienintelis Baltijos šalyse.
Muzikos agentūros „8 Days A Week“ kvietimu Vilniuje šį sezoną taip pat gyvai gros Tash Sultana, Tricky, Jamie Woonas, „Sleaford Mods“ ir „LIFE“.